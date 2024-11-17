Moto2 Dünya Şampiyonası’nda yarışan Deniz Öncü, sezonu değerlendirdi!

Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı, İspanya'nın Barselona kentinde yapıldı. Red Bull KTM Ajo pilotu Deniz Öncü, yarışın ardından sezonu değerlendirdi.

Öncü, "Moto2'deki ilk senemizi bitirdik. Açıkçası bu takımda olabildiğim için çok gururluyum. Çünkü dünyanın en iyi Moto2 takımındayım." diye konuştu.

"GERİ DÖNÜŞÜMÜZ ÇOK İYİ OLDU"

"Benim için gerçekten zor bir sezon oldu." diyen Deniz, "Sezon başında bir sürü yeni parçalar vardı. Motosiklete alışmaya çalışıyordum. Tam alıştık derken araya büyük bir sakatlık girdi. Beni 2,5 ay pistlerden dışarı attı. Bu benim için bayağı zorluydu ama geri dönüşümüz çok iyi oldu. Geri döner dönmez iyi sonuçlar almaya başladık. Bütün sezon için takımıma, Kenan ve Toprak ağabeye çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"HAYALİM MOTO GP..."

Moto2'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için mücadele etmek istediğini vurgulayan Deniz Öncü, gelecek planlarıyla ilgili ise "Hayal kurmak başarmanın yarısıdır. Hayalim 2 sene sonra MotoGP'ye çıkmak." şeklinde konuştu.