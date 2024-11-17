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Giriş Tarihi: 17.11.2024 17:31

MotoGP'de Jorge Martin şampiyonluğa ulaştı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Barselona Grand Prix'sini üçüncü sırada bitiren Prima Pramac takımından İspanyol Jorge Martin, şampiyonluğa ulaştı. Martin, kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

AA
MotoGP’de Jorge Martin şampiyonluğa ulaştı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun son mücadelesi, 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Ducati Lenovo takımından İtalyan pilot Francesco Bagnaia, yarışı 40 dakika 24.740 saniyelik süresiyle kazanmayı başardı. Ancak pilotlar klasmanı lideri Jorge Martin'in en yakın takipçisi Bagnaia'nın bu galibiyeti, şampiyonluk için kendisine yeterli olmadı.

Gresini takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez, Bagnaia'nın 1.474 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı.

MARTIN'DEN İLK ŞAMPİYONLUK

Jorge Martin ise liderin 3.810 saniye arkasında üçüncü olarak pilotlar klasmanında sezonu zirvede tamamladı ve kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Pilotlar klasmanında 2024 sezonunu ilk 5 sırada bitiren isimler şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 508 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 498

3. Marc Marquez (İspanya): 392

4. Enea Bastianini (İtalya): 386

5. Brad Binder (Güney Afrika): 217

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MotoGP'de Jorge Martin şampiyonluğa ulaştı
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