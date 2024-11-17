Yere serdi boyun eğdi!

Aylardır tüm dünyanın konuştuğu boks maçında tarihin en büyük ağır sıklet boksörlerinden biri olarak anılankozlarını paylaştı. Günlerdir beklenen organizasyon uluslararası bansından da büyük ilgi gördü. ABD'nin Teksas eyaletindeki AT&T Stadyumu'nda iki taraf da büyük bir mücadele sergiledi."Demir Mike" lakaplı 58 yaşındaki Tyson da tecrübesi ve gücüyle öne çıktı.Bu çekişmeli müsabakayı, 80 bin kişi yerinde canlı izlerken milyonlar da ekran başında takip etti.2018'de boks kariyerine başlayan ünlü YouTuber, 12'inci profesyonel dövüşünde 11. zaferine ulaştı. ABD'li Tyson ise 57 galibiyet aldığı kariyerinde 7. yenilgisini yaşadı.Maçı kazanan Jake Paul, Mike Tyson'ın efsane bir isim olduğunu ifade ederek "O bir GOAT. O bir ikon. Onunla dövüşebilmek bir onurdu. O kesinlikle dünyanın en sert adamı" yorumunda bulundu.BÜYÜK çekişmeye sahne olan bu karşılaşmada toplam ödül havuzu 80 milyon dolar açıklandı. Paul en az 60 milyon dolar (2.1 milyar TL), Tyson ise yaklaşık 20 milyon dolar (726 milyon TL) gelir elde etti.UZUNzaman sonra ringlere geri dönen Tyson maç sonunda "Bu benim son dövüşüm değildi. Jake Paul'un abisi Logan Paul ile dövüşmek istiyorum" dedi. Logan ise "Seni öldürürüm Mike" diyerek yeni bir meydan okuma yaptı.