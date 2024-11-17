Yere serdi boyun eğdi!

Aylardır tüm dünyanın konuştuğu boks maçında tarihin en büyük ağır sıklet boksörlerinden biri olarak anılan Mike Tyson-YouTuber Jake Paul
kozlarını paylaştı. Günlerdir beklenen organizasyon uluslararası bansından da büyük ilgi gördü. ABD'nin Teksas eyaletindeki AT&T Stadyumu'nda iki taraf da büyük bir mücadele sergiledi. 27 yaşındaki Paul, gençliği ve dayanıklılığıyla,
"Demir Mike" lakaplı 58 yaşındaki Tyson da tecrübesi ve gücüyle öne çıktı.
12. KARŞILAŞMASINDA 11'İNCİ ZAFERİ
Bu çekişmeli müsabakayı, 80 bin kişi yerinde canlı izlerken milyonlar da ekran başında takip etti. Her raundu nefesleri kesen karşılaşmayı, 8 raunt sonunda 78-74 puanla Paul kazandı.
2018'de boks kariyerine başlayan ünlü YouTuber, 12'inci profesyonel dövüşünde 11. zaferine ulaştı. ABD'li Tyson ise 57 galibiyet aldığı kariyerinde 7. yenilgisini yaşadı.
'O BİR EFSANE, DÖVÜŞMEK ONURDU'
Maçı kazanan Jake Paul, Mike Tyson'ın efsane bir isim olduğunu ifade ederek "O bir GOAT. O bir ikon. Onunla dövüşebilmek bir onurdu. O kesinlikle dünyanın en sert adamı" yorumunda bulundu.
KAZANAN 60 MİLYON DOLAR ALDI
BÜYÜK çekişmeye sahne olan bu karşılaşmada toplam ödül havuzu 80 milyon dolar açıklandı. Paul en az 60 milyon dolar (2.1 milyar TL), Tyson ise yaklaşık 20 milyon dolar (726 milyon TL) gelir elde etti.
'ŞİMDİ DE ABİSİNİ İSTİYORUM'
UZUN
zaman sonra ringlere geri dönen Tyson maç sonunda "Bu benim son dövüşüm değildi. Jake Paul'un abisi Logan Paul ile dövüşmek istiyorum" dedi. Logan ise "Seni öldürürüm Mike" diyerek yeni bir meydan okuma yaptı.