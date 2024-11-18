Dişi Aslan, güçlü döndü

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3 maçtır kazanamayan Galatasaray Daikin, sahasında oynadığı maçta116 dakika süren mücadelede sarı-kırmızılılar, ilk iki oyunu 25-17 ve 25-11 ile galip bitirirken üçüncü seti 25-18 kaybetti.Arka arkaya sayılarla takımını sırtlayan başarılı voleybolcunun katkısıyla G.Saray, son oyunu 26-24 kazanırken maçı da 3-1 aldı.