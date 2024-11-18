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Giriş Tarihi: 18.11.2024

Dişi Aslan, güçlü döndü

Dişi Aslan, güçlü döndü
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3 maçtır kazanamayan Galatasaray Daikin, sahasında oynadığı maçta Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yenerek kötü gidişatını sonlandırdı. 116 dakika süren mücadelede sarı-kırmızılılar, ilk iki oyunu 25-17 ve 25-11 ile galip bitirirken üçüncü seti 25-18 kaybetti. Gardı düşen Aslan'ın imdadına İlkin Aydın yetişti. Arka arkaya sayılarla takımını sırtlayan başarılı voleybolcunun katkısıyla G.Saray, son oyunu 26-24 kazanırken maçı da 3-1 aldı. VakıfBank ise THY'yi 3-1 devirdi.
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Dişi Aslan, güçlü döndü
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