Türk sporunun efsanesi anıldı

TÜRKİYE Halter Federasyonu, dünya ve Türk halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 7. yıl dönümü nedeniyle kabri başında anma töreni düzenledi. Edirnekapı Mezarlığı'ndaki törene Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, merhumun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ve sevenleri katıldı. Başkan Ünlü, "Dünya sporuna adını altın harflerle yazdırmıştır. Kendisi milyonlarca soydaşımızın sesi oldu. Soydaşlarımıza yapılan zalimliği gündeme getirmişti. Naim'in ne kadar doğru bir iş yaptığını görüyoruz. Keşke bu kadar erken aramızdan ayrılmasıydı" ifadelerini kullandı.