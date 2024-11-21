Kraldan ağlatan veda!

Son yıllarda yaşadığı sakatlıkların ardından eski formundan bir hayli uzaklaşan Rafael Nadal, Davis Kupası finallerinde Hollanda'ya karşı oynanan çeyrek final maçında son kez İspanya adına korta çıktı. Efsanenin, milli marşlar okunurken duygusal anlar yaşadığı görüldü. Çiftler maçının ardından da kortta düzenlenen törende gözyaşlarını tutamayan Nadal, "İnsanların seni nasıl hatırlamasını istersin?" şeklindeki soruya; "cevabını verdi. 2022 yılında emekli olan Roger Federer'in ardından Rafael Nadal da 2024'te kortlara veda etti ve 'Üç Büyükler' arasında kariyerine devam eden tek tenisçi 37 yaşındaki Novak Djokovic kaldı.Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, 24 şampiyonluğu olan Djokovic'in ardından tüm zamanların en başarılı ikinci tek erkekler oyuncusu. Toplamda 92 şampiyonluk yaşayan ve Roland Garros'ta kazandığı 14 şampiyonlukla 'Toprağın Kralı' olarak anılan İspanyol tenisçi, Wimbledon ve Avustralya Açık'ta iki, Amerika Açık'ta dört kez zafere ulaştı. Nadal, Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları'nda teklerde, Rio 2016'da da çiftlerde altın madalya kazanmıştı.