Haber hattı

YOĞUN kar yağışı altında oynanan zorlu mücadelede Boluspor, sahasında Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi ve son 5 maçta 4'üncü galibiyetini elde etti.Kalan zaman zarfında konuk ekipBoluspor aldığı galibiyetle 21 puana yükseldi. Şanlıurfaspor 18 puanda kaldı.VAKIFBANK, Vodafone Sultanlar Ligi'nde kazanmaya devam ediyor. Deplasmanda konuk olduğu Nilüfer Belediyespor Eker'i set vermeden 3-0 mağlup eden sarı-siyahlılar, setleri de 17-25, 15-25, 27-29 kazandı.VakıfBank, rakibi karşısında resmi maçlardaki galibiyet serisini de 34 karşılaşmaya yükseltti.Sigorta Shop-G.Saray: 1-3, Aydın-Zeren: 1-3, Bahçelievler- Kuzey Boru: 0-3, THY-Aras: 3-1, F.Bahçe-Sarıyer: 3-0.TÜRKIYE 3. Lig ekiplerinden Çorlu 1947 Kulübü'nün teknik direktörü Ersin Aka (46), önceki gün Tekirdağ'da yolda yürürken İ.T.İ. tarafından 23 kurşunla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili olarak Edirne ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlükleri'nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda cinayetle bağlantılı şüpheliler tespit edildi.Ö.Y., O.K., F.Y. ve Ş.Y., Havsa ilçesinde bir ikamette, Y.K., M.C.D. ve K.Z. ise Edirne Mithatpaşa Mahallesi'nde yaya olarak yakalandı. Firari şüpheliler; İ.T.İ., M.P., O.E.A., M.K. ve S.K., sabaha karşı gözaltına alındı.ÖMER ÇETİN