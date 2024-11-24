Haber hattı

Boluspor yoğun kar yağışında 'Yıldız'ını parlattı
YOĞUN kar yağışı altında oynanan zorlu mücadelede Boluspor, sahasında Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi ve son 5 maçta 4'üncü galibiyetini elde etti. Karşılaşmada oyuncuların ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Kırmızı-beyazlı ekibe zaferi 40. dakikada Berk Yıldız getirdi.
Kalan zaman zarfında konuk ekip Şanlıurfa etkili olamazken kaleye isabetli şut çekemedi.
Boluspor aldığı galibiyetle 21 puana yükseldi. Şanlıurfaspor 18 puanda kaldı.
VakıfBank, Bursa'da set vermeden kazandı 3-0
VAKIFBANK, Vodafone Sultanlar Ligi'nde kazanmaya devam ediyor. Deplasmanda konuk olduğu Nilüfer Belediyespor Eker'i set vermeden 3-0 mağlup eden sarı-siyahlılar, setleri de 17-25, 15-25, 27-29 kazandı. Ligde oynadığı üst üste 9. maçtan da galibiyetle ayrılmayı başaran İstanbul ekibi, Kiera Van Ryk, 22 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu oldu.
VakıfBank, rakibi karşısında resmi maçlardaki galibiyet serisini de 34 karşılaşmaya yükseltti. Diğer sonuçlar:
Sigorta Shop-G.Saray: 1-3, Aydın-Zeren: 1-3, Bahçelievler- Kuzey Boru: 0-3, THY-Aras: 3-1, F.Bahçe-Sarıyer: 3-0.
Teknik adam cinayetinde 13 kişi gözaltında
TÜRKIYE 3. Lig ekiplerinden Çorlu 1947 Kulübü'nün teknik direktörü Ersin Aka (46), önceki gün Tekirdağ'da yolda yürürken İ.T.İ. tarafından 23 kurşunla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili olarak Edirne ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlükleri'nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda cinayetle bağlantılı şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin kullandığı araçlar belirlenerek takibe girdi.
Ö.Y., O.K., F.Y. ve Ş.Y., Havsa ilçesinde bir ikamette, Y.K., M.C.D. ve K.Z. ise Edirne Mithatpaşa Mahallesi'nde yaya olarak yakalandı. Firari şüpheliler; İ.T.İ., M.P., O.E.A., M.K. ve S.K., sabaha karşı gözaltına alındı. Operasyonda 1 adet tabanca, şarjöre takılı 10 mermi ele geçirilirken toplamda 13 şüpheli yakalandı.
ÖMER ÇETİN