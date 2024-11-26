Haber hattı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da bulunan merkez binasında önemli bir toplantı yapacak. Önceki gün TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa edeceği yönündeki haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. Hacıosmanoğlu'nun, yönetim kurulu whatsapp grubunaşeklinde yazığı iddia edilen mesaj şok etkisi yaratmıştı. TFF başkanı daha sonra yaptığı açıklamada isediyerek istifa iddialarını net bir dille yalanlamıştı. Bu gelişmelerin ardından bugünkü toplantıdan çıkacak kararlar ve yapılacak açıklamalar kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.MANCHESTER United'ın efsane kaptanı Roy Keane, kariyerine futbol yorumcusu olarak devam ediyor. Dün Ipswich Town-Manchester United maçı sonrasında taraftarla birbirine girdi. Ev sahibi takımın taraftarlarından biri İrlandalı efsaneye laf atınca ortalık karıştı. Yayını bırakıp seyircinin yanına giden Keane tartışmaya başladı ve ardındandiyerek kavgaya davet etti. Bu sırada yanında bulunanlar kaptanı güçlükle durdurup stat dışına çıkardı.ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk etti. Sarıkırmızılılar ikinci yarıdaki performansıyla mücadeleyi 74-71 kazandı. Maça hızlı başlayanİkinci yarıda Fraser ve Vanloo'nun skorer oyunuyla kontrolü eline alan Cimbom, 3. periyodu 20-25 üstün tamamladı.salondan 74-71 galip ayrıldı. 8. maçında 7. galibiyetini alan G.Saray, liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 4. yenilgisini yaşadı.ULUSLARARASI tenis hakemi Serdar Sumer, Davis Kupası Finalleri'nde 'şahin gözü hakemliği' yapan Türk tenis tarihindeki ilk isim oldu. Sumer, İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen organizasyonda Rafael Nadal ile Botic van de Zandschulp arasındaki açılış ve Tallon Griekspoor ile Jannik Sinner arasındaki kapanış maçında görev aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Sumer,ifadelerini kullandı. Şahin gözü, tenis kortu etrafına yerleştirilmiş 8 kamera ile topun düştüğü noktayı tespit etmeye yarayan bir teknolojidir. Bu sayede set tekrarı izlendiğinde topun dışarı çıkıp çıkmadığı objektif bir şekilde görülebilmektedir.TRENDYOL 1. Lig'de zirve hedefleyen Iğdır FK, sahasında konuk ettiği Amedspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım,İlk yarı bu skorla kapanırken Iğdır, yakaladığı pozisyonlarda kaleci Nurullah Aslan'ı geçemedi. Konuk takımın kontratağında Veli Çetin 78. dakikada beraberlik golünü kaydetti.Galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Servet Çetin yönetimindeki Amed ise 15 puanda...