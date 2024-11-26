Haber hattı

Gözler, federasyonun Riva'daki toplantısında
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da bulunan merkez binasında önemli bir toplantı yapacak. Önceki gün TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa edeceği yönündeki haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. Hacıosmanoğlu'nun, yönetim kurulu whatsapp grubuna "Olağanüstü kongre kararı alalım, içimizden biri başkan olarak devam etsin"
şeklinde yazığı iddia edilen mesaj şok etkisi yaratmıştı. TFF başkanı daha sonra yaptığı açıklamada ise "Şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım"
diyerek istifa iddialarını net bir dille yalanlamıştı. Bu gelişmelerin ardından bugünkü toplantıdan çıkacak kararlar ve yapılacak açıklamalar kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.
Premier Lig'de kavga: Otoparkta bekliyorum
MANCHESTER United'ın efsane kaptanı Roy Keane, kariyerine futbol yorumcusu olarak devam ediyor. Dün Ipswich Town-Manchester United maçı sonrasında taraftarla birbirine girdi. Ev sahibi takımın taraftarlarından biri İrlandalı efsaneye laf atınca ortalık karıştı. Yayını bırakıp seyircinin yanına giden Keane tartışmaya başladı ve ardından "Otoparka git, orda olacağım. Seni otoparkta bekliyorum"
diyerek kavgaya davet etti. Bu sırada yanında bulunanlar kaptanı güçlükle durdurup stat dışına çıkardı.
Kartal'ı avlayan Aslan zirveyi bırakmadı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk etti. Sarıkırmızılılar ikinci yarıdaki performansıyla mücadeleyi 74-71 kazandı. Maça hızlı başlayan Kartal, ilk periyodu 17-14, devreyi de 41-31 önde kapattı.
İkinci yarıda Fraser ve Vanloo'nun skorer oyunuyla kontrolü eline alan Cimbom, 3. periyodu 20-25 üstün tamamladı. Son bölümde rakibine sadece 10 sayı şansı tanıyan Aslan,
salondan 74-71 galip ayrıldı. 8. maçında 7. galibiyetini alan G.Saray, liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 4. yenilgisini yaşadı.
Serdar Sumer, 'şahin gözü' hakemliği yapan ilk Türk oldu
ULUSLARARASI tenis hakemi Serdar Sumer, Davis Kupası Finalleri'nde 'şahin gözü hakemliği' yapan Türk tenis tarihindeki ilk isim oldu. Sumer, İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen organizasyonda Rafael Nadal ile Botic van de Zandschulp arasındaki açılış ve Tallon Griekspoor ile Jannik Sinner arasındaki kapanış maçında görev aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Sumer, "Bu turnuvada sadece iki şahin gözü hakemi çalışıyor. Onlardan biri olmak gerçekten çok gurur verici"
ifadelerini kullandı. Şahin gözü, tenis kortu etrafına yerleştirilmiş 8 kamera ile topun düştüğü noktayı tespit etmeye yarayan bir teknolojidir. Bu sayede set tekrarı izlendiğinde topun dışarı çıkıp çıkmadığı objektif bir şekilde görülebilmektedir.
Iğdır eline geçen fırsatı tepti, puanlar paylaşıldı
TRENDYOL 1. Lig'de zirve hedefleyen Iğdır FK, sahasında konuk ettiği Amedspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, Sırp forveti Kosta Aleksic'in attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarı bu skorla kapanırken Iğdır, yakaladığı pozisyonlarda kaleci Nurullah Aslan'ı geçemedi. Konuk takımın kontratağında Veli Çetin 78. dakikada beraberlik golünü kaydetti. 6 maçtır bileği bükülmeyen ev sahibi takım (3G-3B) 22 puanla 5. sırada kaldı.
Galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Servet Çetin yönetimindeki Amed ise 15 puanda...