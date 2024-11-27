‘İdol olmak daha güzel’

ve Spor Bakanlığı, Konya, Rize, Ankara ve Mersin'den otobüsle yola çıkan 174 kadın ve 174 erkek olmak üzere Ankara'yı hiç görmemiş toplam 348 genci 'Gençler Bakanlığı' programı ile Başkent'te buluşturdu. Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan da katıldı. Bakan Bak,dedi. Gençlere tecrübelerini aktaran Dikeç, "Gençlere birazcık örnek olduysak ne mutlu. Ama bir idolü örnek almaktan ziyade, idol olmak inanın bana daha güzel" ifadelerini kullandı. Tarhan ise "Ben hep kendimle yarıştım, en büyük rakibim hep kendim oldum. İlkelerini takip ettiğim, söylediklerini uygulamaya çalıştığım kişi Mustafa Kemal Atatürk" diye konuştu.