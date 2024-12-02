Haber hattı

opa Libertadores finalinde 10 kişi kaldığı maçta Atletico Mineiro'yu 3-1 mağlup eden Botafogo, Güney Amerika'nın en büyüğü oldu.Gol perdesini eksik olmasına rağmen 35'te topu ağlara gönderen Luiz Henrique açtı.İkinci yarıda reaksiyon gösteren Mineiro, 47'de Vargas ile umutlandı ancak 90+7'de Botafogo'da Santos fişi çekti.Beşiktaş fark attı inadını sürdürdüaşantrenör Dusan Alimpijevic liderliğinde istikrarlı bir grafik çizen Beşiktaş Fibabanka, konuk olduğu Yalovaspor'u 91-71'lik skorla farklı geçerekSiyahbeyazlılar, şutör guardı Jonah Mathews'in coştuğu maçta soyunma odasına 10 sayı (36-46) önde giderken dönüşte de ivmesini daha da yukarıya taşıdı. Derek Needham'ın da devreye girmesiyle rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Kartal, maçı da 20 sayı farkla kazandı.Belediye Sigorta Shop'u sahasında 3-0 yenen VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 11. maçta 10'uncu galibiyetine ulaştı. Maçı domine eden sarı-siyahlılar, setleri 25-16, 26-24 ve 25-20 kazanırken Eczacıbaşı'nın arkasında zirve yürüyüşünü sürdürdü.ismi, 18 sayı atan Marina Markova oldu.8. galibiyetini elde eden sarı-kırmızılıların 3 yenilgisi var.Akkuş- Bursa: 1-3, Türşad-Cizre: 2-3, G.Saray-Ziraat Bankkart: 0-3, İstanbul-Arkas: 1-3.VAN Bronckhorst'un görevinden ayrılmasının ardından yeni bir çıkış arayan siyah-beyazlılar, bugün Hatayspor'a konuk olacak. Son 6 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta takımın başında Serdar Topraktepe yer alacak. Uduokhai, Muçi, Necip Uysal ve Paulista sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak isimler. Topraktepe eksikler nedeniyle stoper tandemini Tayyip Talha ve Emirhan Topçu ikilisinden oluşturacak. Ayrıca Maccabi Tel Aviv karşısında yokları oynayan Cher Ndour'un yerine de orta sahada Salih Uçan'ın görev yapması bekleniyor.MACCABI Tel Aviv ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonrası sol kalça ön adale tendonunda tam kat yırtık saptanan Gabriel Paulista, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Beşiktaş Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı yıldızın rehabilitasyon sürecinin en kısa zamanda başlayacağı belirtildi. Paulista'nın 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.