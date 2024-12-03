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Giriş Tarihi: 3.12.2024

Ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecek

Ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecek
TUNUS'TA düzenlenen M15 Monastir Turnuvası'nda maç sırasında rahatsızlanan ve beyin kanaması geçirdiği belirtilen Altuğ Çelikbilek, bugün ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek. Türkiye Tenis Federasyonu yaptığı açıklamada, "Turnuva sırasında sağlık sorunu yaşayan ve yapılan müdahalelere olumlu yanıt veren milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek, tedavisine ülkemizde devam edilmek üzere Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ile Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan ambulans uçakla yurda getirilecektir. Sporcumuzun sağlık durumu, Tenis Federasyonu ve ENKA Spor Kulübü tarafından yakından takip edilmekte olup sürecin her aşaması titizlikle yönetilmektedir" ifadelerini kullandı.
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Ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecek
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