TUNUS'TA düzenlenen M15 Monastir Turnuvası'ndaAltuğ Çelikbilek, bugün ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek. Türkiye Tenis Federasyonu yaptığı açıklamada, "Turnuva sırasında sağlık sorunu yaşayan ve yapılan müdahalelere olumlu yanıt veren milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek, tedavisine ülkemizde devam edilmek üzereyurda getirilecektir. Sporcumuzun sağlık durumu, Tenis Federasyonu ve ENKA Spor Kulübü tarafından yakından takip edilmekte olup sürecin her aşaması titizlikle yönetilmektedir" ifadelerini kullandı.