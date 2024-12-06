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Giriş Tarihi: 6.12.2024 11:39

Formula 1'de sezonun son durağı Abu Dabi Grand Prix'i

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'siyle devam edecek.

AA
Formula 1’de sezonun son durağı Abu Dabi Grand Prix’i

Formula 1'de sezonun son yarışına sadece 2 gün kaldı. Abu Dabi Yas Adası'ndaki 5.2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın gerçekleştirilecek. Yarış ise 8 Aralık Pazar günü yapılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonluğuna 4. kez, Las Vegas Grand Prix'sindeki sezonun 22. yarışında ulaşan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, bir sonraki Katar Grand Prix'sinde de kürsünün zirvesinde yer almıştı.

Abu Dabi Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

Max Verstappen (Hollanda): 429

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 349

3. Charles Leclerc (Monako): 341

4. Oscar Piastri (Avustralya): 291

5. Carlos Sainz (İspanya): 272

- Takımlar

1. McLaren: 640

2. Ferrari: 619

3. Red Bull: 581

4. Mercedes: 446

5. Aston Martin: 92

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Formula 1'de sezonun son durağı Abu Dabi Grand Prix'i
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