Formula 1’de tarihi zafer!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sinde İngiliz pilot Lando Norris galip geldi ve McLaren 666 puanla 9. takımlar şampiyonluğunu kazandı.İkinci sırada ise 652 puanla Ferrari yer aldı. Bu yarışla birlikte birçok sporcu da takımlarına veda etti. Lewis Hamilton, 2013'te katıldığı Mercedes ile son yarışına çıktı. Tecrübeli pilot, gelecek sezon Ferrari adına yarışacak. Ferrari ise Carlos Sainz'a veda etti. İspanyol pilot, önümüzdeki yıl Williams için yarışacak. Sauber'de Zhou Guanyu ve Valtteri Bottas, son Formula 1 yarışlarına çıktı.