Haber hattı

Golf tutkunları Antalya'da buluştu
Türkiye'nin
golf alanındaki en önemli markalarından biri olan ve Avrupa'nın en büyük otel golf sahasına sahip Gloria Hotels ve Resorts, 2-6 Aralık'ta THY Dünya Golf Kupası Amatör Serisi'nin büyük finaline ikinci kez ev sahipliği yaptı. 2013 yılından beri düzenlenen turnuva, her yıl 70'ten fazla ülkede 9 binin üzerinde sporcuyu bir araya getiriyor.
Organizasyonda Walker Toomes 140 puanla şampiyonluğa ulaştı. İkinci sırada 91 puanla Nan Park, üçüncü ise 89 puanla Gantulga Erdene oldu.
Bir daha futbol oynaması zor
WEST
Ham United oyuncusu Michail Antonio önceki gün ciddi bir trafik kazası geçirirken arabası kullanılamaz hale geldi. Yarı baygın şekilde otomobilden çıkan Jamaikalı yıldızın ilk sözleri 'Neredeyim? Neler oluyor? Hangi arabadayım?' oldu. Aracı ile yaptığı kazanın ardından 45 dakika sıkışık bir şekilde içeride kalan ve bir kişinin köpeği ile yürüyüş yaparken baygın halde bulduğu
34 yaşındaki futbolcu, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Bacağında kırıklar olan ve ameliyat edilen oyuncunun bir daha futbol oynayamama ihtimali bulunuyor. Ameliyatın ardından yapılacak tedavi süreci ile birlikte futbolcunun da kaderi belli olacak...
FIFA, iki kulübe görülmemiş puan silme cezası verdi
Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un 3 dosyadan toplam 18, Giresun'un ise 1 dosyadan 6 puanı tenzil edildi
TRENDYOL
1. Lig'de oynadığı bütün maçları kaybeden Yeni Malatyaspor ile Nesine 2. Lig'de son sıraya demir atan Giresunspor'a FIFA'dan ceza geldi. TFF'den yapılan açıklamada, FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor'a 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan, Giresunspor'a da ise 1 dosyadan 6 puan silme cezası verildiği bildirildi. Böylece Giresunspor'un puanı 1'e, Yeni Malatyaspor'un da -21'e düşürüldü.
Arda Güler hiçbir yere gitmeyecek
REAL
Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atalanta maçı öncesi Arda Güler'in geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Arda ve Endrick takımda kalacak. Daha fazla oynayabilirler ancak kimse için bir ön yargım yok. Her maç en iyi takımı sahaya koymaya çalışıyorum. Gençlere karşı sabırlı olmak gerekiyor. Coşku getiriyorlar ancak genç oldukları için bazı şeyleri öğrenmeleri gerekiyor"
dedi.