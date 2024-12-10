Haber hattı

golf alanındaki en önemli markalarından biri olan ve Avrupa'nın en büyük otel golf sahasına sahip Gloria Hotels ve Resorts, 2-6 Aralık'ta THY Dünya Golf Kupası Amatör Serisi'nin büyük finaline ikinci kez ev sahipliği yaptı.Organizasyonda Walker Toomes 140 puanla şampiyonluğa ulaştı. İkinci sırada 91 puanla Nan Park, üçüncü ise 89 puanla Gantulga Erdene oldu.Ham United oyuncusu Michail Antonio önceki gün ciddi bir trafik kazası geçirirken arabası kullanılamaz hale geldi. Yarı baygın şekilde otomobilden çıkan Jamaikalı yıldızın ilk sözleri 'Neredeyim? Neler oluyor? Hangi arabadayım?' oldu. Aracı ile yaptığı kazanın ardından34 yaşındaki futbolcu, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Bacağında kırıklar olan ve ameliyat edilen oyuncunun bir daha futbol oynayamama ihtimali bulunuyor. Ameliyatın ardından yapılacak tedavi süreci ile birlikte futbolcunun da kaderi belli olacak...Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un 3 dosyadan toplam 18, Giresun'un ise 1 dosyadan 6 puanı tenzil edildi1. Lig'de oynadığı bütün maçları kaybeden Yeni Malatyaspor ile Nesine 2. Lig'de son sıraya demir atan Giresunspor'a FIFA'dan ceza geldi. TFF'den yapılan açıklamada, FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor'a 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan, Giresunspor'a da ise 1 dosyadan 6 puan silme cezası verildiği bildirildi.Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atalanta maçı öncesi Arda Güler'in geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Arda ve Endrick takımda kalacak. Daha fazla oynayabilirler ancak kimse için bir ön yargım yok. Her maç en iyi takımı sahaya koymaya çalışıyorum. Gençlere karşı sabırlı olmak gerekiyor.dedi.