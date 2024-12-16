Haber turu

Emre Sakçı dünya ikincisi olduikincisi
Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Emre Sakçı, madalyayı boynuna takmayı başardı. Erkekler 50 metre kurbağalama dünya rekorunun (24.95 saniye) sahibi olan Emre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun son gününde havuza girdi. Yarışın ilk bölümünü önde götüren 27 yaşındaki yüzücü, 25.56'lık derecesiyle Çinli Qin Haiyang'ın 0.14 saniye gerisinde 2. sırayı aldı.
Emre gümüş madalya kazanırken, Türkiye böylece şampiyonayı birer gümüş ve bronz ile tamamladı. Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest stilde bronz elde etmişti.
F.Bahçe, Beşiktaş'ıF.Beşiktaş'ı ikinci yarıda geçtiikinci
ING
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe Opet, derbide Beşiktaş'ı 6 sayı farkla 83-77 mağlup ede-ederek namağlup serisini sürdürdü. Metro Enerji Salonu'nda rek oynanan mücadele nefesleri kesti. İlk yarısı 41-41 ile başa baş geçilirken F.Bahçe, 3. periyotta 19 sayı attı, rakibine 12 kez fırsat verdi. Kontrolü elden bırakmayan sarı-laci-lacivertliler, maçı kazanırken serisini 10 karşılaşmaya yükselt-vertliler, yükseltti. ti.
Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde ise şu sonuçlar alın-alındı: Darüşşafaka-Beşiktaş: 76-91, Manisa-Y.Merkezefendi: dı: 80-75, Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji: 93-80.80
Filede İlk devreninFilede devrenin lideri Ziraat Bankkartlideri
ZIRAAT
Bankkart, deplasmanda karşılaştığı TÜRŞAD'ı 3-0 yenerek SMS Grup Efeler Ligi'nde üst üste 7'nci kez kazandı. 68 dakika süren maçta setleri 25-17, 25-12 ve 25-17 kazanan Ankara ekibi, rahat bir galibiyet alırken 31 puanla ilk yarıyı da zirvede tamamlamayı garantiledi.
Ziraat Bankkart'ta Stern 15, Zonca da 14 sayıyla zaferi mimarları oldu. Diğer sonuçlar:
Alanya Bld-Spor Toto: 1-3, İstanbul GSKCizre: 3-2 , Altekma- Galatasaray: 2-3.
Mersin'de KipkemboiMersin'de Kipkemboi Türkiye rekoru kırdıTürkiye
6. ULUSLARARASI
Mersin Maratonu, "Rekorlar şehrinde rekorlara koşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirildi. 42 kilometre erkeklerde Kenyalı Bethwell Kipkemboi, 2:08:13'lük derecesiyle Türkiye maratonlar rekoru kırarak birinci oldu. Kadınlar Kategorisi'nde ise Ugandalı atlet Juliet Chekwel
2.29.18 ile ipi ilk sırada göğüsledi. 10K Halk Koşusu Erkekler Kategorisi'nde Ersin Tekal
29.54 ile birinciliği elde etti. Kadınlarda Dilek Öztürk
33.37 ile ilk sırayı aldı. Organizasyonda Türkiye ile beraber 30 ülkeden 2 bin 172 sporcu koştu.
ÇAĞDAŞ HALICI