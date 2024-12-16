Haber turu

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Emre Sakçı, madalyayı boynuna takmayı başardı. Erkekler 50 metre kurbağalama dünya rekorunun (24.95 saniye) sahibi olan Emre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun son gününde havuza girdi.Emre gümüş madalya kazanırken, Türkiye böylece şampiyonayı birer gümüş ve bronz ile tamamladı. Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest stilde bronz elde etmişti.Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe Opet, derbide Beşiktaş'ı 6 sayı farkla 83-77 mağlup ede-ederek namağlup serisini sürdürdü. Metro Enerji Salonu'nda rek oynanan mücadele nefesleri kesti. İlk yarısı 41-41 ile başa baş geçilirken F.Bahçe, 3. periyotta 19 sayı attı, rakibine 12 kez fırsat verdi.Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde ise şu sonuçlar alın-alındı: Darüşşafaka-Beşiktaş: 76-91, Manisa-Y.Merkezefendi: dı: 80-75, Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji: 93-80.80Bankkart, deplasmanda karşılaştığı TÜRŞAD'ı 3-0 yenerek SMS Grup Efeler Ligi'nde üst üste 7'nci kez kazandı. 68 dakika süren maçta setleri 25-17, 25-12 ve 25-17 kazananZiraat Bankkart'ta Stern 15, Zonca da 14 sayıyla zaferi mimarları oldu.Alanya Bld-Spor Toto: 1-3, İstanbul GSKCizre: 3-2 , Altekma- Galatasaray: 2-3.Mersin Maratonu, "Rekorlar şehrinde rekorlara koşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirildi. 42 kilometre erkeklerde Kenyalı Bethwell Kipkemboi, 2:08:13'lük derecesiyle Türkiye maratonlar rekoru kırarak birinci oldu.2.29.18 ile ipi ilk sırada göğüsledi. 10K Halk Koşusu Erkekler Kategorisi'nde29.54 ile birinciliği elde etti. Kadınlarda33.37 ile ilk sırayı aldı.ÇAĞDAŞ HALIC