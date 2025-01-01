2024’ten geride kalanlar

AVRUPA'YI SALLADIK!

A Milli Futbol Takımımız için 2024 iyi geçti. Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'na katılan Ay-Yıldızlı ekibimiz, EURO 2008'in ardından ilk kez çeyrek final oynama başarısını gösterdi. Vincenzo Montella önderliğindeki Bizim Çocuklar, Hollanda'ya elense de gelecek için umut verdi. Dünya basınında jenerasyonuyla adından söz ettiren Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde de B Ligi 4. Grup'u 2. sırada bitirdi ve A Ligi'ne yükselmek için Mart ayında Macaristan ile play-off mücadelesi verecek.



NE VARSA ALDI

KULÜPLER bazında Avrupa futbolunda seneye Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti damga vurdu. Los Galacticos ile 2024'ü La Liga, İspanya Süper Kupa, UEFA Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kıtalararası Kupa olmak üzere 5 kupa zaferiyle tamamlayan Ancelotti, Altın Top ve FIFA en iyiler törenlerinde yılın en iyi teknik direktörü de seçildi.

YILDIZI PARLAYANLAR

EURO 2024'ü kazanan İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente ülkesinde kahraman oldu.

Almanya'da Bayer Leverkusen fırtınası eserken başında ise Xabi Alonso vardı. İspanyol çalıştırıcı ile Leverkusen; Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa'yı müzesine götürdü, UEFA Avrupa Ligi'ni finalde kaybetti.

Atalanta'ya tarihinin en başarılı dönemini yaşatan Gian Piero Gasperini, Avrupa Ligi'ni de alarak Bergamo kulübüne tarihi bir zafer kazandırdı.



PARİS'TE ALTIN GÖREMEDİK

Paris 2024 Olimpiyatları'ndan 8 madalyayla döndük. Boksta Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş, atıcılıkta Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan gümüş madalya aldı. Güreşte Taha Akgül ve Buse Tosun Çavuşoğlu, boksta Esra Yıldız Kahraman, tekvandoda Nafia Kuş Aydın, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı.

PARALIMPIKTE 28 MADALYA

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 28 madalya kazanan Türkiye, en başarılı organizasyonunu geçirdi. Türkiye, 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 28 madalya elde etti.



SPORCULARIMIZ NELER BAŞARDI?

- Olimpiyat ve dünya şampiyonu Mete Gazoz, kariyerindeki ilk Avrupa Şampiyonluğu'na Almanya'da ulaştı.

- Ampute Futbol Milli Takımı, İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.

- Milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği tarafından 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçildi.

- Muhammed Bozdağ, kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metre finalinde 2'nci olarak Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını getirdi.

- Nisanur Erbil, eskrimde Kılıç Grand Prix'sinde 2'nci olarak Türkiye'ye bu branşta ilk grand prix madalyasını kazandırdı.

- Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li Ann Li'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.