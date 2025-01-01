Haber hattı

Terim'in ilk hedefi Leandro Paredes

SUUDİ Arabistan ekibi Al Shabab ile anlaşıp 6 aylık imza atan Fatih Terim, İtalyan basınına göre ilk transferini Serie A'dan yapacak. Vitor Pereira sonrasında koltuğa oturan İmparator, Leandro Paredes'i gündemine aldı. Roma ile sezon sonunda kontratı sona erecek olan Arjantinli orta saha, kendine şimdiden takım aramaya başladı. 30 yaşındaki oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak isteyen Al Shabab, düşük bonservis ve yüksek yıllık ücret ile bu transferi bitirmek istiyor. Deneyimli futbolcu daha önce Boca Juniors, Chievo, Empoli, Zenit, PSG ve Juventus formaları da giymişti.



Bak: 7 bin 500 madalya kazandık

GENÇLIK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 yılında milli sporcularımızın toplam 7 bin 500 madalya kazandığını açıkladı. Uluslararası yarışmalarda her geçen gün başarı grafiğimizin arttığını belirten Bak, şu ifadeleri kullandı: "Milli sporcularımız, 2024 yılında katıldığı uluslararası müsabakalarda 2471 altın, 2518 gümüş, 2511 bronz olmak üzere toplam 7 bin 500 madalya kazandı. Milli sporcularımız 2022 yılında 6 bin 127, 2023 yılında 6 bin 231 madalya kazanmıştı. 2024 yılında ise sporcularımız 7 bin 500 madalya kazanma başarısı gösterdi. Madalyalar, yatırımlarımızın ne denli doğru olduğunun göstergesidir."



Antonio, 24 gün sonra taburcu oldu

WEST Ham oyuncusu Michail Antonio tam 24 gün önce ağır bir trafik kazası geçirmiş ardından da hastaneye kaldırılmıştı. 260 bin Pound (11 milyon TL) değerindeki lüks aracı ile bir orman yolunda ağaca çarpıp bayılan 34 yaşındaki santrforu bulan ekipler 45 dakikalık çalışma sonrasında araçtan çıkarabilmişti. 24 günlük hastane sürecinin ardından taburcu olan oyuncunun evine gittiği ve bu sezon bir daha forma giyemeyeceği açıklandı. Ayrıca bir daha futbola üst düzeyde dönmesi de imkânsız olarak görülüyor.



Rus milli futbolcu hayatını kaybetti

ESKİ Rus milli futbolcu Aleksei Bugayev, Rusya- Ukrayna çatışmasında hayatını kaybetti. 43 yaşındaki Bugayev, Lokomotiv Moskova ve Krasnodar'da adından söz ettirirken 2004 Avrupa Şampiyonası'nda Rusya'yı temsil etti. Kasım 2023'te uyuşturucu madde satmaktan dolayı 10 yıl hapis cezası alan eski futbolcu, sonrasında suçluların askere alınması ile birlikte orduya katıldı. Babası Ivan, Rus medyasına, Aleksei Bugayev'in öldüğünü doğrularken çatışmaların yoğunluğu nedeniyle cenazesinin getirilemediğini de açıkladı.