Haber turu

Bolu, Malatya'dan üç puan çıkardı

TRENDYOL 1. Lig'de üst sıralara tutunmaya çalışan Boluspor, puan cetvelinin dibindeki Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadığı maçı 4-2 kazandı. Kırmızı-beyazlılar; Babacar, Jefferson, Mukairu ve Siraçhan ile sonuca giderken Mert (Penaltı) ve Enes'in golleri ev sahibi takıma yetmedi. Diğer sonuçlar: Şanlıurfa-Çorum FK: 0-0, Ankaragücü- Keçiörengücü: 2-0, Karagümrük-Pendik: 0-2.



F.Bahçe, Aslan'ı avladı ünvanını korudu!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde F.Bahçe Opet, G.Saray Çağdaş Faktoring'i 65-61 devirdi. Kanarya, namağlup liderliğini sürdürdü. Erkeklerde ise Galatasaray, Manisa'yı uzatmaya giden maçta 115-105 yıktı. Diğer sonuçlar: Büyükçekmece-Aliağa Petkim: 67-72, Bursa Basket-Mersin: 85-97.



VakıfBank, G.Saray'a set vermedi: 3-0

Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup ederek 12. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın setleri 25-20, 25-16 ve 25-14 sonuçlanırken Marina Markova 19, Derya Cebecioğlu 11, Kiera Van Rıyk de 10 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadılar. SMS Grup Efeler Ligi'nde ise şu sonuçlar alındı: Alanya Bld-Galatasaray HDİ Sigorta: 2-3, Akkuş Bld.-Ziraat Bankası 1-3, TÜRŞAD-Spor Toto: 0-3.