Haber hattı

FATİH TERİM'İN TAKIMI 3 PUANI 90+7'DE ALDI

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 15. haftasında Al-Riyadh'ı konuk eden Fatih Terim önderliğindeki Al-Shabab, 1-0 geriye düştüğü maçtan uzatmalarda attığı golle 2-1 galip ayrıldı. Al-Riyadh, 56. dakikada Yahya El-Sehri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 72'de Daniel Podence ile skoru 1-1'e taşıdı. 90+7. dakikada sahne alan Abdürrezzak Hamdullah, İmparator'un öğrencilerine zaferi getirdi. Kral Kupası'ndaki ilk maçını kazanan Terim, lige ise mağlubiyetle başlamıştı. Al-Shabab, bu sonuçla ligde 4 maç sonra 3 puanla tanışırken kötü gidişe de son verdi.



'2010-2011 SEZONUNUN ŞAMPİYONU BELLİDİR'

Trabzonspor'da iki dönem forma giyen bordo-mavililerin efsane golcülerinden teknik direktör Burak Yılmaz, Trabzon'da spor söyleşileri programına katıldı. 2010-2011 şampiyonunun Trabzonspor olduğunu ifade eden 39 yaşındaki çalıştırıcı, "O sezon bizim karın ağrımız. Yastığa başımızı koyduğumuzda şampiyonun kim olduğunu herkes iyi biliyor. Ben 2011'in emekçisiyim; beyin kanaması geçiren burnu kırılan bir oyuncuyum. 2010-2011'in şampiyonu bellidir" dedi. Şehirde güzel günler geçirdiğini kaydeden Yılmaz, "Trabzon insanının özü de sözü de birdir" diye konuştu. Bu sözler salonda alkış tufanına neden olurken sosyal medyada da destek gördü.



BODRUM, F.BAHÇE'DEN CENK TOSUN'U İSTİYOR

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK, transferde atağa kalktı. İlk takviyesini Zürih'ten Jonathan Okita'yı renklerine bağlayarak gerçekleştiren yeşilbeyazlılar, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cenk Tosun'u gözüne kestirdi. İleri uca takviye yapmak isteyen Ege ekibinin, milli golcünün transferi için oyuncu ve sarı-lacivertlilerle temas halinde olduğu öğrenildi. Teknik direktör Volkan Demirel'in, milli takımdan da arkadaşı olan Cenk'i çok istediği, oyuncunun da Bodrum FK'nın teklifine olumlu yaklaştığı kaydedildi. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan 33 yaşındaki isim, 10 maça çıktı.



BORUSSİA DORTMUND'DA ŞAHİN'İN BİLETİ KESİLDİ

Bundesliga'da düşme hattında yer alan Holstein Kiel'e 4-2'lik skorla kaybeden Borussia Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin'in koltuğu sallanıyor. Maçın ardından 'Rezil bir gece' açıklaması yapan 36 yaşındaki çalıştırıcı ile Alman ekibinin yolları ayıracağı kaydedildi. Holstein Kiel karşılaşmasını tribünden izleyen eski Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'ın, Dortmund'un adayları arasında yer aldığı öğrenildi. Hollandalı ismin yaz döneminde adı anılıyordu. Dortmund, 2014-15'te Jürgen Klopp'un son yılında yaşadığı kötü başlangıçtan bu yana en kötü sezon açılışını geçiriyor.