Haber hattı

M.City'den Haaland'a ömürlük yeni kontrat!

İngiliz devi Manchester City, yıldız golcüsü Erling Haaland ile eşi benzeri görülmemiş bir sözleşme imzaladı. Gök Maviler, adı Real Madrid ile anılan ve kontratı 2027 yılında bitecek olan Norveçli golcünün sözleşmesini 10 yıl uzattığını açıkladı. Mukavelesi bittiğinde 34 yaşına girecek olan Haaland'ın kontratındaki serbest kalma maddelerinin kaldırıldığı ifade edildi. Yeni sözleşmesiyle haftalık 500 bin Sterlin (21.6 milyon TL) kazanacak olan 24 yaşındaki isim, senelik 26 milyon Sterlin (1 milyar 127 milyon TL) alacak. Manchester City formasıyla 2.5 yılda 5 kupa kazanan Erling Haaland, 126 maçta 111 gol-15 asistlik performansa imza attı.

Enes Ünal İngiltere'de ameliyat masasına yattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle ameliyat edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sezonu kapatan 27 yaşındaki santrforun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "A Milli Takım futbolcumuz Enes Ünal, geçtiğimiz hafta sağ diz ön çapraz bağında yaşadığı sakatlık nedeniyle İngiltere'de bir operasyon geçirdi. Başarılı bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından futbolcumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi. Enes, bu sezon görev yaptığı 17 karşılaşmada 2 gol atarken, 1 de asist kaydetti.

Alperen Şengün Rockets'a yetmedi!

NBA'DE Houston Rockets, milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün 21 sayı, 10 ribauntla double-double yaptığı maçta Sacramento Kings'e 132- 127 mağlup oldu. Alperen, 21 sayı, 10 ribaunt, 3 asist, 4 top çalma ve 1 blokla oynadı ama bu performansı galibiyete yetmedi. Kings'te DeMar DeRozan, 33 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken Malik Monk da 26 sayı attı.

Ümit Karan'ın hapis cezasını yargıtay onadı

ESKİ milli futbolcu Ümit Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan yerel mahkeme tarafından verilen beraat kararı Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından bozularak 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya "basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında dava açılan Karan, tüm suçlamaları reddetmişti. Yapılan itirazın ardından dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Ümit Karan'a verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.

OĞUZHAN UYSAL



KANARYA, AVRUPA'DA DOLUDİZGİN GİDİYOR

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de kazanmaya devam ediyor. Sarılacivertliler 22. hafta maçında konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 98-86 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini yaşadı. İlk çeyreği Zalgiris 20-17 önde kapatırken soyunma odasına da 47-34 üstün gittiler. İkinci yarıda Kanarya vites yükseltti. Özellikle Tarık Biberovic'in katkısıyla fark eridi, son çeyreğe 68-62 gidildi. Bu bölümde 3 sayı çizgisinin gerisinden 3 isabet bulan Kanarya, ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi: 73-71. Hücumda etkili olan Jasikevicius'un ekibi, parkeden 98-86 galip aydıldı. Nigel Hayes 21, Guduric 20, Biberovic de 15 sayı attı.