Haber hattı

Karagümrük 90+6'da Amed'e yakalandı!

Trendyol 1. Lig'de zirve ile arasındaki farkı azaltmaya çalışan Fatih Karagümrük, deplasmanda Amed SK ile 1-1 berabere kaldı. Diyarbakır Stadymu'ndaki mücadelede İstanbul ekibi 23'te Joao Camacho ile öne geçti. Ev sahibi ise 90+6'da Yakal Taylan'ın golüyle skorda eşitliği sağlayarak 1 puanı aldı. Karagümrük'te Marius Doh, 45+1 ve 60. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karagümrük bu sonucun ardından puanını 35 yaptı. Amed SK, 30 puana yükseldi. Diğer sonuçlar şöyle: Erzurumspor-Bandırmaspor: 2-0, Esenler Erok-Adanaspor: 1-0, Çorum FK-Ümraniye: 3-1.



Bravo sana Aleyna!

Milli eskrimci Aleyna Ertürk, Bahreyn'de düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası'nda altın madalya kazanma başarısını gösterdi. Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyonda finale yükselen Aleyna, şampiyonluk için bireysel sporcu Sofia Barsukova ile karşılaştı. Milli eskrimci Aleyna Ertürk, rakibini 15-10 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Organizasyon bugün takım müsabakalarının ardından sona erecek.



VakıfBank'a soğuk duş!

Vodafone Sultanlar Ligi 17. haftasında, Ankara Zeren Spor deplasmanda VakıfBank'ı 3-2 yenerek sürpriz bir sonuca imza attı. VakıfBank Spor Sarayı'nda 137 dakika süren ve büyük çekişmeye sahne olan mücadelede setler 25-21, 23-25, 25-18, 18-25, 13-15 bitti. Fenerbahçe'den sonra VakıfBank'ı da 3-2 mağlup eden Zeren Spor, 10. galibiyetini aldı ve puanını 26'ya çıkardı. Sultanlar Ligi'nde 3. yenilgisini yaşayan sarı-siyahlılar ise 41 puanla üçüncü sırada.



Aslan'dan tarihi fark!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde dün tarihi bir skor ortaya çıktı. G.Saray Ç.Faktoring, sahasında Bodrum'u 73 sayı farkla 100-27 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla 13. galibiyetini aldı. G.Saray'da Ayşe Cora 17, Steinberga 16 sayı kaydetti. F.Bahçe Opet ise Ormanspor'a 72-59 yenildi. Erkeklerde sonuçlar şöyle: Beşiktaş Fibabanka- Türk Telekom: 96-88, Darüşşafaka-Mersin: 89-81, Bursa Basketbol- Aliağa Petkim: 85-111.