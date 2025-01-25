Haber turu

Samet Akaydın Rize'de Bardhi Bodrum FK'da

F.BAHÇE'NİN A.Bilbao ile oynadığı karşılaşmada gole sebebiyet veren hatası sonrası tribünlerin tepkisi çeken ve taraftarla bağı kopan Samet Akaydın, Ç.Rizespor'a transfer oldu. Sarı-lacivertlilerin, sözleşmesini feshettiği 30 yaşındaki stoper, Karadeniz ekibi ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bodrum FK ise Trabzonspor'dan ayrılan Enis Bardhi'yi de kadrosuna dahil etti. Bu arada Konyaspor, ismi Beşiktaş ile anılan Serik Belediyespor'un sağ beki Abdurrahman Üresin ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.



Avustralya Açık'ta final belli oldu

SEZONUN ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde finalin adı belli oldu: Sinner-Zverev… Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde dünya 1 numarası ve Avustralya Açık'ın son şampiyonu İtalyan Jannik Sinner, ABD'li Ben Shelton'u 2 saat 36 dakika süren maçta 7-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Alman raket Alexander Zverev de rakibi Sırp Novak Djokovic'in sakatlık nedeniyle oyuna devam edememesi sonucu finale çıktı. Sinner ile Zverev, yarın finalde karşı karşıya gelecek.



Kartal, resmen Persepolis'te!

İRAN ekibi Persepolis, teknik direktör İsmail Kartal'ı takımın başına getirdiğini duyurdu. Persepolis ile 1.5 yıllık anlaşma sağlayan 63 yaşındaki teknik adam, resmi imzayı atmak için bugün İran'a gidecek. Tecrübeli çalıştırıcının, 3 yardımcısıyla birlikte yeni kulübünde göreve başlayacağı belirtildi. İran ekibinin, Kartal'a 1.5 yıl için 2.2 milyon dolar maaş vereceği kaydedildi. Süper Lig'de geçen sezon 99 puan toplayan İsmail Kartal, 2.61 puan ortalamasıyla Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde etmişti.



İsrailli'ye skandal 'kınama' cezası

BEŞİKTAŞ'IN UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildiği maçın ardından asker selamı verdiği için Türkiye Futbol Federasyonu, oyuncu ve kulübü için inceleme başlatılmasını istemişti. Konuyla ilgili soruşturmayı tamamlayan UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu; Gavriel Kanichowsky'e kınama cezası verdi. EURO 2024 son 16 maçında Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği karşılaşmada Merih Demiral'ın ikinci golünden sonraki 'Bozkurt' sevincine 2 maç ceza verilmişti. UEFA bunu 'Siyasi' sembol olarak değerlendirmişti.