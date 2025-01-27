Avustralya’nın yeni kralı Sinner

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta zafer bir kez daha Jannik Sinner'in oldu. Melbourne'deki finalde, dünya 1 numarası Sinner, 2 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan Sinner, ilk seti 6-3'lük galibiyetle kapattı. İkinci sette Zverev'in direncini artırması ile tie-break'e giden oyunu 7-6 kazanan İtalyan sporcu durumu 2-0'a getirdi.Şampiyonluğa ulaşan Sinner, 3.5 milyon dolarlık (131 milyon TL) ödülü kazanırken ikinci Zverev ise 1.9 milyon dolar (71 milyon TL) aldı.