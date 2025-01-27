Avustralya’nın yeni kralı Sinner

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta zafer bir kez daha Jannik Sinner'in oldu. Melbourne'deki finalde, dünya 1 numarası Sinner, 2 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan Sinner, ilk seti 6-3'lük galibiyetle kapattı. İkinci sette Zverev'in direncini artırması ile tie-break'e giden oyunu 7-6 kazanan İtalyan sporcu durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette ise 6-3'le kazanan ve rakibine servis kırma puanı bile vermeyen 23 yaşındaki Sinner, üst üste ikinci kez Avustralya Açık'ta zafere ulaştı.
3.5 MİLYON DOLAR KAZANDI
Şampiyonluğa ulaşan Sinner, 3.5 milyon dolarlık (131 milyon TL) ödülü kazanırken ikinci Zverev ise 1.9 milyon dolar (71 milyon TL) aldı.