Nefes kesen maçı Eczacıbaşı kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti. Nefes kesen karşılaşmanın ilk setinde ev sahibi ekip 25-16'lık skorla 1-0 önde başladı. İkinci sete etkili servislerle giren Eczacıbaşı, 25-21 kazanarak durumu 1-1'e getirdi. 3. sette F.Bahçe 25-23'le galip bitirdi. 4. seti ger-i den gelerek 25-19 kazanan turuncu-beyazlılar, elde ettiği sayılarla maçı karar setine taşıdı ve 15-11'lik üstünlükle derbiden galip ayrıldı.Eczacıbaşı liderliğe yükselirken F.Bahçe 2. sırada yer aldı.