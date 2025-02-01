Filede derbinin kazananı Fenerbahçe!

Efeler Ligi 19. hafta maçında Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, maçtan 22-25, 25-21, 25-23, 25-27 ve 18-16 setler sonucunda 3-2 galip ayrıldı.

Oldukça çekişmeli geçen ilk seti Fenerbahçe 25-22 önde tamamladı. Sonraki seti 25-21 kazanarak maça eşitlik getiren Galatasaray, 3'üncü seti de 25-23 kazandı ve 2-1 öne geçti. 4'üncü setteki büyük çekişme 25-27 sarı-laciverti ekip lehine sonuçlandı ve maç tie-break setine uzadı.

Tie-break setinde ise gülen taraf konuk ekip oldu ve Fenerbahçe maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Günün diğer maçlarında ise şu sonuçlar alındı:

Türşad - İstanbul Gençlik Spor: 1-3

On Hotels Alanya Bld. – Halkbank: 3-1

Altekma - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld : 3-0

Spor Toto - Arkas Spor :3-0

Ziraat Bankkart - Bursa BBSK: 3-2

SALON: Burhan Felek

GALATASARAY HDI SİGORTA: Atanasov, Ahmet Tümer, Patry, Arslan Ekşi, Doğukan Ulu, Zaytsev, Muzaffer Yönet, Hasan Yesilbudak (Libero)

FENERBAHÇE MEDİCANA: Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Osman Cağatay Durmaz, Ngapeth, Drzyzga, Yigit Gülmezoğlu, Karyagin, Baturalp Burak Güngör (Libero)

SETLER: 22-25, 25-21, 25-23, 25-27, 16-18

SÜRE: 2 Sa 29 Dk