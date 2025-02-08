18 milyar TL’lik final

Amerikan Futbol Ligi'nde (NFL) 59. 'Super Bowl' ile şampiyon belirlenecek. ABD'nin en çok izlenen spor organizasyonu olan maçı 120 milyondan fazla kişinin ekranları başından izlemesi beklenirken stadyumda ise 83 bin taraftar olacak. Pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 02.30'da Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Caesars Superdome'da oynanacak müsabakada Amerikan Futbol Konferansı'nda (AFC) zafere ulaşan Kansas City Chiefs ile Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Philadelphia Eagles takımları karşılaşacak. Dev organizasyonun yayın hakları, bilet, reklam, forma ve gıda satışları gibi farklı kategorilerdeki gelirleri ile birlikte toplamda 500 milyon dolarlık (18 milyar TL) ekonomik etki etmesi bekleniyor.

149 KAMERA& 48 MİKROFON

Super Bowl'un yayın haklarını elinde bulunduran FOX TV toplamda 67 saatlik yayın yapacak. Bu karşılaşma için 149 kamera ve 48 mikrofon kullanılacağı açıklandı. Ayrıca maç için seçilen yorumcular da NFL'in efsaneleri arasından...

30 SANİYESİ 8 MİLYON DOLAR

En az 120 milyon kişinin TV'den izlemesi beklenen organizasyonda 30 saniyelik reklamların fiyatları da 8 milyon dolara (287.5 milyon TL) ulaştı. İzleyicilerin %17'si reklamların organizasyonun en önemli bölümü olduğunu bildirirken maç önü, arası ve sonrasındaki yayın döneminde toplam 43 dakika 45 saniye reklam verilecek.



5 BİN TON PATATES YİYECEKLER!

ABD denince akıllara gelen fast food kültürünün de arşa çıktığı günlerden biri Super Bowl akşamı… Şükran Günü'nden sonra en çok yiyecek ve içeceğin tüketildiği gün olan maç sırasında, 100 milyon seyircinin ortalama 6'şar bin ekstra kalorilik yemek siparişi vereceği, toplamda da 5 bin ton patates cipsinin tüketilmesi bekleniyor.



SAHNE LAMAR VE SZA'NIN

DÜNYANIN merakla beklediği anlardan biri de maç arasındaki konser… Dünyaca ünlü isimlerin tarihe geçen şovlarıyla renklendirdiği organizasyonda bu sene rapçi Kendrick Lamar sahne alırken ona bazı şarkılarda SZA eşlik edecek. Lamar ve SZA toplamda 9 parça seslendirecek.



BİR BİLET 350 BİN TL

1975'TE açılan New Orleans'taki Caesars Superdome, aynı zamanda New Orleans Saints'in de stadyumu durumunda. Biletler çoktan karaborsaya düşerken en kötü yerden izlemenin fiyatı 100 bin TL'ye ulaşırken daha iyi görüş mesafesindeki az sayıda kalan bilet ise 350 bin TL'den alıcı buluyor.