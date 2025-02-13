Haber turu

Sultanlarla 5.5G hızında buluşma

TÜRKİYE Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru ve Sultanlar Ligi İsim Sponsoru Vodafone, teknolojinin gücünü kullanarak voleybol sporuna katkıda bulunmayı sürdürüyor. Vodafone, Malatya'nın Orduzu Köyü'nde kısıtlı imkânlarla kurulan Malatya 44 Voleybol Akademi'nin genç voleybolcularını Vodafone 5.5G teknolojisinin eşzamanlı bağlantısı sayesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile aynı sahada buluşturdu. Vodafone ayrıca, TVF işbirliğiyle Malatya'da kalıcı bir voleybol sahası da kurdu.



VakıfBank, Eczacıbaşı ve F.Bahçe Dörtlü Final'de

VOLEYBOLDA Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Final'e kalan 3 takım belli oldu. Eczacıbaş ı Dynavit, çeyrek finalde Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup ederek turu geçti. Fenerbahçe Medicana da Bahçelievler Belediyesi'ni set vermeden yendi. VakıfBank ise Galatasaray Daikin'i 3-2'lik skorla devirdi. VakıfBank ile Eczacıbaşı eşleşirken, F.Bahçe bugünkü THYBeşiktaş karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.



Çetin ölümden döndü

FENERBAHÇE ve A Milli Futbol Takımı efsane oyuncularından Oğuz Çetin, evinde rahatsızlanması üzerine ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarında pıhtı attığı tespit edilen Çetin, yoğun bakıma alındı. Bilinci açık olan ve durumu iyiye giden 61 yaşındaki Çetin'in müşahede altında tutulduğu bildirildi.



Erzurum-G.Birliği: 1-2

TRENDYOL 1. Lig'de üst sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Gençlerbirliği, Erzrumspor FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Başkent ekibi, 1. dakikada Metehan Mimaroğlu ile öne geçerken ev sahibi takım 34'te Roshi ile beraberliği yakaladı. 77'de Amilton kırmızı-siyahlıları galibiyete taşıyan vuruşu yaptı: 2-1. Diğer sonuçlar şu şekilde: Keçiörengücü-Adanaspor: 3-0, Esenler Erok-Iğdır FK: 3-1, Amed-Bandırma: 2-1.