Hentbolda acı kayıp

Milli Takım Eski Antrenörü ve Spor Toto Spor Kulübü Başantrenörü Serdar Seymen, 56 yaşında hayata gözlerini yumdu.Hentbol Federasyonu'ndan da konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Yıllarca Milli formayla ülkemize hizmet etmiş, Milli Takım kategorilerinde de antrenörlük yapmış olan Serdar Seymen, Sarp Seymen'in babası, eski Milli hentbolcu ve antrenör Sevgi Seymen'in de eşiydi. Serdar Seymen'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve hentbol camiasına baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.