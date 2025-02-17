VakıfBank çocuklar için ‘Umut’ verdi

Vakıfbank Spor Kulübü, çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekmek için Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile ortak bir etkinliğe imza attı. KAÇUV'un mobil kafesi 'Umut Kafe' maç öncesinde salonun önüne kuruldu. Kulüp menajeri Banu Can Schürmann, Başantrenör Giovanni Guidetti ve tüm oyuncular, 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü için farkındalık yaratmak amacıyla tezgâhın başına geçerek taraftara satış yaptı. Etkinlik sırasında Umut Kafe'de en az 200 TL değerinde ürün satın alan taraftarlara, Aydın BŞB ile oynanan karşılaşmanın maç biletleri hediye edildi.