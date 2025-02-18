Haber hattı

Adana'nın harika golüne ilginç iptal

TRENDYOL 1. Lig'de Adanaspor-Ümraniye maçında sıra dışı bir olay yaşandı. Ev sahibi takımın yeni transferi Mirza Cihan, 33. dakikada ceza sahası dışından harika bir gol attı. Ancak hakem Yusuf Ziya Gündüz, topun kendisine çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti. İstanbul ekibi, 49'da Poyraz'la öne geçti. Adanaspor, Metehan'la karşılık verince mücadele 1-1 bitti. Diğer sonuçlar: Bandırma-İstanbul: 1-0, Fatih Karagümrük-Şanlıurfa: 1-1, Sakarya-Ankaragücü: 2-2.

Hakem kırmızı kartı unuttu!

BÖLGESEL Amatör Lig'de oynanan ve Darıca Gençlerbirliği'nin Gölcükspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın orta hakemi Eren Delioğlu, ev sahibi ekipte Reha Kurt'a 90+2'de sarı kart gösterdi. Sonrasında oyuncuya gol sevincinde formasını çıkardığı için 90+5'te bir sarı kart daha veren Delioğlu, ikinci sarıdan kırmızı kartı çıkartmayı unuttu. Yaşanan kural hatasının ardından Gölcükspor, maçın tekrar oynatılmasını istiyor.

Arda'ya teklif: Paris'in yıldızı ol

İKİ sezondur Real Madrid forması giyen Arda Güler, Carlo Ancelotti'den beklediği süreyi bu sezon da alamadı. Sık sık ayrılacağına dair iddialar ortaya atılan 19 yaşındaki yıldız için İspanyol basınından önemli bir haber geldi: Fransız devi PSG, Arda'yı istiyor. Teknik direktör Luis Enrique'nin, genç oyuncuyla bizzat görüştüğü ve gelmeyi kabul etmesi halinde Arda'yı takımının yıldızı yapacağını ilettiği belirtildi.