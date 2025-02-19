Haber hattı

METE GAZOZ da Red Bull'a katıldı

Tokyo 2020 Olimpiyatları, 2023 Dünya Okçuluk ve 2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak "Altın üçlemesi" yapan tek okçu olan Mete Gazoz, Red Bull markasının desteklediği 916 sporcu arasına girdi. Gazoz, "Uzun ve kısa vadeli hedeflerim elbette var ama en büyük hedefim, katıldığım her yarışmada ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Spor, dünyayı güzelleştirmek için harika bir araç, bir şans" diyerek duygularını dile getirdi.



Yapay zeka G.Saray dedi

SÜPER Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Rams Park'ta ağırlayacağı maç için yapay zeka, karşılaşmanın olası sonuçları ile ilgili tahminde bulundu. 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbinin sonucu için sarı-kırmızılıların kazanmasına yüzde 45, sarı-lacivertlilerin galibiyetine yüzde 35 ve beraberliğe ise yüzde 20 ihtimal verdi. Skor tahmininde ise 2-1 G.Saray zaferi ile 1-1'lik beraberlik öne çıktı.



Arda Turan 'tehdidi' nedeniyle PFDK'da

SÜPER Lig'de cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, PFDK'lık oldu. Turan'ın, Eyüp-Kayseri maçındaki "tehdidi" nedeniyle disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. Adana Demir müsabakasının devre arasında kırmızı kart gören Antalyaspor'un hocası Emre Belözoğlu da "sportmenliğe aykırı hareketten" tedbirli olarak 36. madde uyarınca disipline verildi.