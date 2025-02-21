Haber hattı

Amerika macerası resmen başladı!

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Amerika MLS ekibi Los Angeles FC, Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. 2023-24 sezonunda Marsilya'dan 15 milyon Euro bonservisle alınan 27 yaşındaki sağ kanadın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 Haziran'ında sona erecek. Cengiz Ünder, bu sezon 9 maçta sadece 252 dakika süre almıştı. Tecrübeli oyuncu, "Los Angeles taraftarlarının önünde oynamayı ve kulübü temsil etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Çizme'yi geçemedik liderliği ikram ettik

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında ağırladığı İtalya'ya 80-67 mağlup oldu. Şampiyonaya katılma hakkını daha önceden garantileyen 12 Dev Adam, Çizme ekibine iki maçta da kaybedince liderliği rakibine vermiş oldu. Son maçlar öncesi İtalya zirveyi garantilerken Ay-Yıldızlılılar, son karşılaşmasında İzlanda ile ikincilik için kapışacak. Cedi Osman 16 sayı bulurken, Onuralp ve Şehmus 13'er sayı ile mücadele etti. Men cezası ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 897 gün sonra milli maça çıkan Larkin ise 4 sayı üretti.

Türk Hava Yolları yarı finale uçtu!

2 025 CEV Kupası'ndaki temsilcimiz Türk Hava Yolları, çeyrek final ikinci maçında sahasında Polonya'nın BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala takımını konuk etti. Zorlu mücadeleyi 3-0 kazanan kırmızı-beyazlılar, adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyan THY, 25-19, 25-15, 25-20'lik setlerle skoru 3-0'a taşıdı. İlk maçı 3-1 kaybeden temsilcimiz bu sonuçla mücadeleyi altın sete taşıdı. Altın sette rakibine 15-7'lik üstünlük sağlayan Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda yarı final vizesini almayı başardı. Ekibimizin bu turdaki rakibi İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımı oldu.