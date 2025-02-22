Haber turu

Ferhat Akbaş, Japonya'nın ilk yabancı başantrenörü

ECZACIBAŞI Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörlük görevine getirildi. 38 yaşındaki isim, Japonya'nın tarihindeki ilk yabancı hocası olarak tarihe geçti. Sosyal medyadan heyecanını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Bu sorumluluğu almak ve Japon voleybolunun bir parçası olmak çok büyük bir onur. Önümüzde zorlu ama heyecan verici bir yol var. Birlikte Los Angeles'taki olimpiyatlarda madalya kazanmak için sıkı çalışacağız" dedi. Kariyerinde Türkiye ve Hırvatistan Milli Takımları'nda başantrenörlük yapan Akbaş, 2017-2018 döneminde Japonya'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.

Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

SAMSUN'DA düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda yarı final atışları gerçekleştirildi. İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki şampiyonanın üçüncü gününde, 25 ülkeden 300 sporcu yarı finalde mücadele etti. Organizasyonda klasik yay kategorisi yarı final atışlarında milli okçumuz Mete Gazoz, finale yükselmeyi başardı. Dünya ve olimpiyat şampiyonu Gazoz, yarın final müsabakalarında Moldovalı sporcu Dan Olaru, Bulgaristanlı Ivan Banchev ve şampiyonaya "bağımsız" katılan Arsalan Baldaov'a karşı altın madalya için atış yapacak. Başarılı sporcumuz, geçen sene Almanya'da Avrupa şampiyonluğu kazanmıştı.



Burnu kırıldı, hakemin umurunda bile olmadı

AVRUPA Ligi play-off turu rövanş maçında Ajax, Union Saint-Gilloise karşısında turlarken mücadelenin son anları büyük tartışmaya sahne oldu. Uzatmaya giden müsabakanın 126. dakikasında Belçika ekibinin oyuncusu Kevin Rodriguez, rakip kaleci Pasveer'in yaptığı sert müdahale sonucu kanlar içinde yerde kaldı. Ancak İngiliz hakem Christopher Kavanagh, pozisyona penaltı çalmazken VAR incelemesi de olmadı. Karşılaşma sonrası Ekvadorlu futbolcu Rodriguez, burnunun kanlar içindeki fotoğrafını paylaşarak, "Kontrol bile edilmedi" dedi. Oyuncunun burnunda kırık olduğu kaydedildi.