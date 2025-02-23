Haber hattı

Berke'nin %60'ı Eyüp'ün elinde

Eyüpspor, adı Galatasaray ile anılan Berke Özer'in haklarının büyük bir kısmını elinde bulundurmak için kritik bir anlaşmaya imza attı. Kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız, genç kalecinin eski kulübü Portimonense ile yapılan anlaşmayla sonraki satıştan doğan yüzde 20'lik payı aldıklarını açıkladı. Kulaksız, "Berke'nin haklarının yüzde 60'ı Eyüpspor'da, yüzde 40'ı ise Fenerbahçe'de. Şu an için oyuncunun transferiyle ilgili kimseye söz vermedik. Sezon sonunda gelen teklifleri değerlendireceğiz" dedi.



AMIGO ORHAN hayatını kaybetti

Eskişehirspor'un ilk tribün lideri ve Türk futbolunun ilk amigosu 'Amigo Orhan' lakaplı Orhan Erpek, 87 yaşında hayatını kaybetti. Erpek, 10 gün önce beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda yaklaşık 10 gün süren tedavi sonrası taburcu edilen Erpek, evinde dün yaşamını yitirdi.



Mersin evinde F.Bahçe'yi devirdi

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde ÇBK Mersin evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Mersin, 72-66'lık skorla kazandı. Periyotlar 24-13, 17-19, 17-10 ve 14-24 bitti. Mücadelenin en skoreri 27 sayı ile sarı-lacivertli isim Gabrielle Williams olurken Mersin'de ise Natasha Howard 17 sayı kaydetti. F.Bahçe son 5 maçta 4 mağlubiyet alırken Akdeniz ekibi ise üst üste 6. galibiyetini elde etti.