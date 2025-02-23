Mete Gazoz, Avrupa ikincisi oldu!

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın son gününde 25 ülkeden katılan sporcular, büyükler kategorisinde erkek-kadınlar klasik ve makaralı yay final atışları yapıldı. Türkiye Erkekler Klasik Yay Takımı'nda yer alan Mete Gazoz, Berkin Tümer ve Abdullah Yıldırmış gümüş madalya kazanırken, Klasik Kadınlar Yay takımında ise Zeynep Köse, Fatma Maraşlı ve Gizem Özkan bronz madalya almaya hak kazandı.

Makaralı Yay kadınlarda ise; Hazal Burun, Oğuz Emine Rabia ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan Türk Milli Takımı gümüş madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Türk milli sporcuları Zeynep Köse, Fatma Maraşlı ve Gizem Özkan basın mensuplarına, Avrupa Şampiyonası'nda derece yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi