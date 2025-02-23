Toprak ikincilikle başladı

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021 ve 2024 Dünya Süperbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk yarışında ikincilik kürsüsüne çıktı. Avustralya'daki mücadeleye ROKİT BMW motosikletiyle birinci cepten start alan Toprak, Ducati pilotları dışında ilk 6'ya giren tek isim oldu
. Dünya yarışının ardından genel klasmanda Nicolo Bulega 25 puanla birinci, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu 20 puanla ikinci,
Alvaro Bautista da 16 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Bu sezon Yamaha Motoxracing takımıyla ilk kez mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise yarışı puanla tamamladı ve damalı bayrağı 15. sırada gördü.