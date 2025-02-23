Toprak ikincilikle başladı

021 ve 2024 Dünya Süperbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk yarışında ikincilik kürsüsüne çıktı.. Dünya yarışının ardından genel klasmanda Nicolo Bulega 25 puanla birinci, Red Bull sporcusuAlvaro Bautista da 16 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Bu sezon Yamaha Motoxracing takımıyla ilk kez mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise yarışı puanla tamamladı ve damalı bayrağı 15. sırada gördü.