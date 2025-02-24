Toprak yolda kaldı!

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'daki ilk ayağının ikinci yarışı, Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4.4 kilometrelik pistte koşuldu. Rokit BMW takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 10. cepten kalktığı ve 5'inciliğe kadar yükseldiği mücadeleye, motosikletinde yaşanan sorun yüzünden bitime 10 tur kala veda etti.
Yamaha Motoxracing takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu ise 16. sırayı aldı. Avustralya ayağındaki 3 mücadeleyi de kazanan Bulega, 62 puanla pilotlar klasmanının zirvesine yerleşti. Son şampiyon Toprak ise 20 puanla 8. sırada kendisine yer buldu. Bu arada Dünya Supersport Şampiyonası'nda ise Can Öncü, 10. turda yere düştüğü yarışı 16. olarak tamamladı.