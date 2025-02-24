Toprak yolda kaldı!

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'daki ilk ayağının ikinci yarışı, Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4.4 kilometrelik pistte koşuldu.Yamaha Motoxracing takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu ise 16. sırayı aldı. Avustralya ayağındaki 3 mücadeleyi de kazanan Bulega, 62 puanla pilotlar klasmanının zirvesine yerleşti. Son şampiyon Toprak ise 20 puanla 8. sırada kendisine yer buldu.