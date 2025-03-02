Haber hattı

IFAB'DAN KALECİLERE 8 SANİYE KURALI

UluslararasI Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbol oyun kurallarında değişikliğin kabul edildiğini açıkladı. Yeni düzenlemeye göre; kaleciler topu ellerinde 8 saniyeden fazla tutarsa rakip takıma köşe vuruşu verilecek. Öncesinde bekleme süresi 6 saniye ve cezası endirekt serbest vuruştu. Orta hakeme müsabakalarda VAR incelemesi veya uzun VAR kontrolünden sonra anons yapma seçeneği getirildi. Ayrıca bir takım yetkilisi, yedek oyuncusu ya da değiştirilen futbolcusu topa dokunursa rakip, endirekt serbest vuruş kullanacak. Kararlar, 14 Haziran 2025'ten itibaren başlayarak yürürlülüğe girecek.

İTALYA SERİE A'DA ZİRVEDE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANDI

İtalya Serie A'da dün liderlik maçı oynandı. Birinci sıradaki İnter, ikinci Napoli'ye konuk oldu. İnter 22. dakikada Federico Dimarco'nun frikikten attığı şık golle öne geçerken 79'da oyuna giren Billing, 87'de ağları sarsarak skoru belirledi: 1-1. İnter 58 puanla zirvedeki yerini korurken Napoli de puanını 57'ye çıkardı. İnter'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 51 dakika sahada kaldı. Atalanta ise büyük bir fırsatı tepti. Gasperini'nin ekibi, 19. sıradaki Venezia ile 0-0 berabere kalarak puanını 55'e yükseltti ve zirveye daha da yaklaşma şansını kaçırdı.

Tarık coştu, Fenerbahçe Darüşşafaka'ya fark attı

EUROLEAGUE'DE

Maccabi Tel Aviv'e farklı yenilen (94-76) Fenerbahçe Beko, acısını Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıkardı. Ağırladığı Darüşşafaka Lassa'yı 91-75 mağlup eden sarılacivertli ekip, zirvedeki yerini korudu. Kanarya, maç boyunca etkili hücum ederken ilk devreyi 41-33 önde geçti. İkinci yarıda da hız kesmedi. Üçüncü periyotta sallansa da sonrasında toparlayarak karşılaşmayı 16 sayı farkla kazandı. Fenerbahçe, 19 maçta 18. galibiyete ulaşırken Tarık Biberovic 17 sayıyla öne çıktı. Darüşşafaka ise 13. mağlubiyetini aldı.

IĞDIR FK KAZANDI ATEŞTEN KURTULDU

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Iğdır FK, sahasında play-off yarışı içinde olan Çorum'u 1-0 devirip, altın değerinde bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla haftaya 17. sırada giren Doğu ekibi, aldığı 3 puanla maç fazlasıyla 14. basamağa yükseldi. Zaferi yeni transfer Gianni Bruno (14) getirirken Iğdır son 3 maçında ikinci galibiyetini tattı.



VEDAT KORKUTTU UĞUR DEVLEŞTİ

SÜPER Lig'de düşme potasını ilgilendiren mücadelede Adana Demirspor-Bodrum FK birbirleriyle yenişemedi: 0-0. Karşılaşmanın 35. dakikasında ev sahibi Adana ceza sahasında korkutan bir sakatlık yaşandı. Bodrum'un santrforu George Puscas'ın dizi rakip kaleci Vedat Karakuş'un kafasının arkasına geldi. Yere yığılan 27 yaşındaki eldivene ilk müdahaleyi saha içinde sağlık ekipleri yaptı. Sedyeyle oyundan çıkan Vedat, bilinci açık şekilde kontroller için hastaneye kaldırıldı. Maçın ardından durumunun iyi olduğu açıklandı. Yerine giren 19'luk Murat Uğur Eser, kalesinde devleşti. 41'de Okita'ya, 42'de de Celustka'ya geçit vermedi. İkinci yarının başında 48'de Bodrum, Okita ile fileleri sarstı ancak gol ofsayda takıldı. Karşılaşma golsüz sona erdi. Ege temsilcisi, 24 puana ulaşırken yeni teknik direktörü Morais 4 maçta yenilmeden 8 puan topladı.