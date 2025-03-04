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Giriş Tarihi: 4.3.2025 11:26 Son Güncelleme: 4.3.2025 11:26

CEV Şampiyonlar Ligi'nde dev maç: VakifBank - Fenerbahçe

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında çarşamba günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

AA
CEV Şampiyonlar Ligi’nde dev maç: VakifBank - Fenerbahçe

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk müsabakasında yarın iki Türk ekibi VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele ,saat 19.30'da başlayacak.

Karşılaşmada İtalyan Domingo Lot ile Erdal Akıncı hakem ikilisi görev yapacak.

Sarı-siyahlı ekip, ligde C Grubu'nu 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe Medicana ise D Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

İki Türk takımı arasındaki çeyrek final rövanş mücadelesi, 12 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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CEV Şampiyonlar Ligi'nde dev maç: VakifBank - Fenerbahçe
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