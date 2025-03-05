Haber hattı

5 bin katılımla patıka koşusu

Kemerburgaz Kent Ormanı'nda 6-8 Eylül'de gerçekleştirilecek Merrell Belgrad Ultra Trail Maratonu'na rekor katılım bekleniyor. İstanbul'un Kuzey Ormanları'nda gerçekleşecek yarış, yurt içi ve yurt dışından birçok önemli isme ev sahipliği yapacak. SPX CEO'su Barış Andırınlı, İstanbul'a uluslararası büyüklükte bir patika koşu yarışı kazandırmayı hedeflediklerini belirtip şunları söyledi: "İstanbul gibi bir metropolde patika koşusu yapabilmek, bu sporu sevenler için büyük bir ayrıcalık. Ülkemizin patika koşusuna son derece elverişli olduğunu göstermeyi hedefledik. Bu sene 5 bin sporcu ile maratonu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 5 bin sporcunun yüzde 30'u yabancı olacak. Bu bir rekor. Uzak ara üst sırada yer alacağız. Biz sadece bir yarış değil, öncesi ve sonrası ile bir festival yapıyoruz."

Çalımbay yeniden Sivasspor'a

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen, ligde de küme düşme potasına gerileyen Sivasspor'da büyük kriz yaşanıyor. Yiğidolar'da teknik direktör Ömer Erdoğan'a veda edilmesi bekleniyor. Bu ayrılık sonrasında ise kırmızı-beyazlı kulüp, eski hocası Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirecek. En son Hatayspor'da görev yapan Çalımbay, 15 müsabakada 0.93 puan ortalaması yakalamıştı. 62 yaşındaki hoca, 2010 ve 2019'un ardından yeniden Sivasspor'a imza atacak.



Iğdır, Manisa'yı devirdi

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK evinde Iğdır FK'yı ağırladı. 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakayı konuk ekip 1-0 kazandı. Iğdır'a galibiyeti getiren golü 74. dakikada Muammer Sarıkaya kaydetti. Puanını 39'a çıkaran Doğu temsilcisi, 4 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. 33 puanda kalan Manisa ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Günün diğer karşılaşmasında da Amed ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı. Amed'in golünü Cassuble, Başkent ekbinin de Amilton kaydetti.



İsrail'e bir kırmızı daha!

İskoçya ekibi Celtic'in 'Yeşil Tugay' (Green Brigade) taraftar grubunun başlattığı "İsrail'e kırmızı kart göster" çağrısına İrlanda'nın Bohemian takımı taraftarları da katıldı. İrlanda Premier Lig'in 4. haftasında Drogheda United'ı konuk eden Bohemian'da taraftarlar, İsrail'e kırmızı kart gösterdi. Bugüne kadar İspanya'da Osasuna, Alaves, Sevilla ve Rayo Vallecano, İtalya'da Empoli, Brezilya'da Sao Paulo, Malezya'da Selangor, Şili'de ise Colo Colo taraftarları çağrıya katıldı. Amaç, Rusya gibi İsrail'in de FIFA ve UEFA'dan men edilmesi.

