Fenerbahçe, Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası’nda takım halinde birinci oldu

Türkiye'nin en önemli kürek organizasyonlarından olan Türkiye Büyükler Kürek Şampiyonası, Edirne'deki Meriç Nehri'nde gerçekleştirildi. 7-9 Mart tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda 11 kulüpten 125 sporcu, nehrin akıntısına karşı kürek çekerek dereceye girebilmek için büyük bir mücadele ortaya koydu. Yüzlerce küreksever, Meriç Nehri kıyısındaki tribünlerden yarışları takip etti. Türkiye'nin ilk ve tek doğal olimpik kürek parkuru olan 2000 metrelik Meriç Nehri parkurunda gerçekleşen müsabakaların son günü de kıyasıya yarışlara sahne oldu.

FENERBAHÇE KADINLAR VE ERKEKLERDE ŞAMPİYON OLDU

Şampiyonanın final gününde genel klasmanda kadınlar ve erkeklerde Fenerbahçe kürek takımı en yüksek puanı toplayarak birinci oldu. Galatasaray'ın takım halinde ikinci olduğu şampiyonada Fenerbahçeli sporcular, üç gün süren yoğun mücadelenin ardından şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül töreninde genel klasmanda şampiyon olan Fenerbahçe kürek takımına kupaları Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından takdim edildi. Vali Sezer, kürek sporunun Edirne'de gelişmesine katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederek, kentin spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğini vurguladı.