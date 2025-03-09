Yüreğiyle Yarışanlar serisi Nil ile başladı

Ülker, paralimpik milli sporcuların azim dolu hikâyelerini anlatanvideo serisini başlattı. Ülker'in YouTube kanalında yayımlanan belgeselinÜlker Üst Yöneticisi Mete Buyurgan, yapılan işbirliği kapsamında, "Sporu herkes için erişilebilir kılma" vizyonuyla spora desteklerini sürdürdüklerini kaydetti.