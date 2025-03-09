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Giriş Tarihi: 9.3.2025

Yüreğiyle Yarışanlar serisi Nil ile başladı

Yüreğiyle Yarışanlar serisi Nil ile başladı
Ülker, paralimpik milli sporcuların azim dolu hikâyelerini anlatan "Yüreğiyle Yarışanlar" video serisini başlattı. Ülker'in YouTube kanalında yayımlanan belgeselin ilk konuğu, para okçuluk dalında 6 Türkiye şampiyonluğu, 2 Dünya ikinciliği ve 2022 Avrupa şampiyonluğu bulunan Nil Mısır oldu ve kaza anından şampiyonluk kürsüsüne uzanan mücadelesini anlattı. Ülker Üst Yöneticisi Mete Buyurgan, yapılan işbirliği kapsamında, "Sporu herkes için erişilebilir kılma" vizyonuyla spora desteklerini sürdürdüklerini kaydetti.
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Yüreğiyle Yarışanlar serisi Nil ile başladı
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