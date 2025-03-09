Yüreğiyle Yarışanlar serisi Nil ile başladı

Ülker, paralimpik milli sporcuların azim dolu hikâyelerini anlatan "Yüreğiyle Yarışanlar"
video serisini başlattı. Ülker'in YouTube kanalında yayımlanan belgeselin ilk konuğu, para okçuluk dalında 6 Türkiye şampiyonluğu, 2 Dünya ikinciliği ve 2022 Avrupa şampiyonluğu bulunan Nil Mısır oldu ve kaza anından şampiyonluk kürsüsüne uzanan mücadelesini anlattı.
Ülker Üst Yöneticisi Mete Buyurgan, yapılan işbirliği kapsamında, "Sporu herkes için erişilebilir kılma" vizyonuyla spora desteklerini sürdürdüklerini kaydetti.