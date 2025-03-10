Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan ikilisi, altın madalya kazandı

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporcular Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, sıralama müsabakasında atmış oldukları 580 puanla altın madalya karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı.

Finalde karşı karşıya geldikleri Çek Viktorie Sindlerova ve Pavel Schejbal çiftini 16-14 yenen milli atıcılar, altın madalyayı elde etti. Bronz madalya ise Sırbistanlı Zorana Arunovic ile Damir Mikec ikilisinin oldu.

Şevval İlayda Tarhan, dün Hirvatistan'daki organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde 240.8 puanla Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.

Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, geçtiğimiz sene yapılan Paris 2024 Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya alarak Türkiye'ye olimpiyat tarihinde atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırmıştı.

Öte yandan bu sonuç Türkiye'nin karışık takımlarda elde ettiği ilk Avrupa şampiyonluğu oldu.

BAKAN BAK, YUSUF DİKEÇ VE ŞEVVAL İLAYDA TARHAN'I TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanarak ülkemize olimpiyat tarihinde atıcılıktaki ilk madalyasını getiren Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazanan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ı tebrik ediyorum. Çalışkanlıkları, azimleri ve üstün performanslarıyla ülkemizi en iyi şekilde temsil eden, gençlerimize de ilham kaynağı olan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ın başarılarının devamını diliyorum. Milli sporcularımızın Avrupa şampiyonu olmasında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."