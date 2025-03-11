Dikeç&Tarhan Avrupa şampiyonu

AVRUPA Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde mücadele eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, altın madalya kazandı. Hırvatistan'da düzenlenen turnuvanın finalinde Çek sporcular Viktorie Sindlerova-Pavel Schejbal çiftini 16-14 yenen olimpiyat madalyalı milli atıcılarımız, Avrupa Şampiyonu oldu.
Şevval İlayda, 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde de Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı. İkili, Paris olimpiyatlarında gümüş madalya alarak tarihi bir başarıya imza atmıştı...