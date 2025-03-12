Haber hattı

KOÇ UFUK SARICA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

SON olarak Karşıyaka'yı çalıştıran Ufuk Sarıca, 8 Mart'ta Muğla'nın Köyceğiz ilçesine giderken rahatsızlandı. Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde beyne pıhtı atma tanısı konan 52 yaşındaki başantrenör, ilk müdahalelerden sonra Muğla Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 3 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilerek İzmir'deki evinde istirahate çekilen Sarıca, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.



AVRUPA'DA MADALYA YAĞMURU!

Milli atıcılarımız, Hırvatistan'da devam eden Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda dün iki madalya kazandı. Erkekler 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde Yusuf Dikeç gümüş madalya elde etti. Şevval İlayda Tarhan da kadınlarda bronz aldı. Arnavutluk'ta düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da büyük başarı yakaladık. Kadınlarda 55 kiloda Tuba Demir, 68 kiloda Nesrin Baş ve 76 kiloda Elmira Yasin altın madalya kazandı.



POGBA'NIN DOPİNG CEZASI BİTTİ

PAUL Pogba'nın 1.5 yıllık doping cezası sona erdi. Cezasını tamamlayan serbest oyuncu statüsündeki Pogba, yeni bir takımla anlaşması halinde futbola dönebilecek. 4 yıl men cezası verilen 31 yaşındaki futbolcu, karara itiraz etmiş ve CAS cezayı 1.5 yıla düşürmüştü. Juventus formasıyla Eylül 2023'te çıktığı Empoli maçından bu yana yeşil sahalardan uzak kalan Fransız orta sahanın sözleşmesi Kasım 2024'te feshedilmişti.



SALLAI VE SZALAI'LI MAÇIN BİLETLERI SATIŞTA

MACARİSTAN Teknik Direktörü Marco Rossi, Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart'ta İstanbul, 23 Mart'ta Budapeşte'de oynanacak Türkiye maçlarının aday kadrosuna G.Saray'dan Sallai ile eski F.Bahçeli Szalai'yi de aldı. RAMS Park'taki maçın biletleri bugün 13.00'te satışa çıkacak. Fiyatlar bin TL ile 2750 arasında değişiyor...