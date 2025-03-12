Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri VakıfBank, Fenerbahçe'yi altın sette mağlup ederek turladı
Giriş Tarihi: 12.3.2025 22:13

VakıfBank, Fenerbahçe'yi altın sette mağlup ederek turladı

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı altın sette mağlup ederek turladı

DHA
VakıfBank, Fenerbahçe’yi altın sette mağlup ederek turladı

CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında VakıfBank, 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Fenerbahçe Medicana'yı altın sette mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın setleri 25-19, 23-25, 20-25, 24-26 ve 11-15 sona erdi.

Fenerbahçe Medicana - VakıfBank: 1-3

FENERBAHÇE MEDİCANA: Gizem Örge (L), Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Arelya Karasoy, Drca, Safronova, Vargas

VAKIFBANK: Frantti, Cansu Özbay, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Van Ryk, Bosetti, Sıla Çalışkan, Yuan, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Markova

SETLER: 25-19, 23-25, 20-25, 24-26, 11-15

SÜRE: 138 dakika (27', 29', 28', 35', 19')

ARKADAŞINA GÖNDER
VakıfBank, Fenerbahçe'yi altın sette mağlup ederek turladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz