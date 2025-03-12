VakıfBank, Fenerbahçe’yi altın sette mağlup ederek turladı

CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında VakıfBank, 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Fenerbahçe Medicana'yı altın sette mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın setleri 25-19, 23-25, 20-25, 24-26 ve 11-15 sona erdi.
Fenerbahçe Medicana - VakıfBank: 1-3
FENERBAHÇE MEDİCANA: Gizem Örge (L), Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Arelya Karasoy, Drca, Safronova, Vargas
VAKIFBANK: Frantti, Cansu Özbay, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Van Ryk, Bosetti, Sıla Çalışkan, Yuan, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Markova
SETLER: 25-19, 23-25, 20-25, 24-26, 11-15
SÜRE: 138 dakika (27', 29', 28', 35', 19')