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Giriş Tarihi: 13.3.2025 11:52

Formula 1'de yeni sezon başlıyor! İşte detaylar...

Formula 1’de 2025 sezonunun ilk yarışı 16 Mart'ta Avustralya'da gerçekleştirilecek. Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan grand prix'leri nisan ayında yapılacak.

AA
Formula 1’de yeni sezon başlıyor! İşte detaylar...

Formula 1'de 2025 sezonu, 16 Mart'ta Avustralya'da başlayacak ve 7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

2024'deki 24 yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olurken bu sezon da pilotlar 24 yarışta mücadele edecek. 2023 yılında ise 23 yarış planlanmış ama 22 yarış düzenlenmişti.

Diğer yandan Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan grand prix'lerinin nisan ayında yapılmasına karar verildi.

HAMILTON FERRARI'DE

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, İtalyan ekibi Ferrari'ye transfer oldu. Williams'a katılan Carlos Sainz'in yerini alan Hamilton'un takım değişimi tüm zamanların en büyük F1 transferleri arasına girdi.

Formula 1 tarihinde Michael Schumacher ile birlikte en çok dünya şampiyonluğu kazanan pilot unvanını paylaşan Hamilton, kariyerinde daha önce McLaren ve Mercedes takımları adına yarıştı.

Geçen sezonu pilotlar klasmanında Hamilton, 223 puanla 7. sırada tamamladı. Ferrari ise takımlarda 652 puanla 2. sırada yer aldı.

MCLAREN VE ASTON MARTIN SÜRÜCÜ DEĞİŞTİRMEDİ

Bu sezon için sadece McLaren ve Aston Martin, sürücü değiştirmezken Ferrari'den ayrılan Carlos Sainz, Williams takımına katıldı. Britanyalı Oliver Bearman ise Alpine'den ayrılan Esteban Ocon ile birlikte Haas takımı için yarışacak.

Avustralyalı Jack Doohan, Alpine takımdan ayrılan Ocon'un yerini doldurdu.

Isack Hadjar ve Yuki Tsunoda, Racing Bulls'a katılırken, Nico Hulkenberg ve Gabriel Bortoleto, Sauber'in yeni sürücü ikilisini oluşturdu.

Organizasyonda mücadele edecek 10 takımın sürücüleri şu şekilde:

Takım Pilot Pilot
McLaren Lando Norris Oscar Piastri
Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc
Red Bull Max Verstappen Liam Lawson
Mercedes George Russell Andrea Kimi Antonelli
Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll
Alpine Pierre Gasly Jack Doohan
Haas Esteban Ocon Oliver Bearman
Racing Bulls Yuki Tsunoda Isack Hadjar
Williams Alex Albon Carlos Sainz
Sauber Nico Hulkenberg Gabriel Bortoleto

VERSTAPPEN 5.ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Son 4 sezondur dünya şampiyonu olan Max Verstappen, 2025 sezonunda üst üste 5. kez zirvede yer almak için mücadele edecek.

Geçen sezon 24 yarışın 9'unu kazanan 27 yaşındaki Hollandalı pilot, toplamda 437 puanla zirvede yer alırken en yakın rakibi Lando Norris (McLaren), 374 puanla ikinci sırada yer almıştı.

6 SPRİNT YARIŞI OLACAK

2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 6 sprint yarışı yapılacağı duyuruldu. Bu yıl Çin, Miami, Brezilya, ABD, Belçika ve Katar Grand Prix'lerinde sprint yarışı düzenlenecek. İlk kez 2021 sezonunda düzenlenen sprint yarışlarının sayısı, 2023 yılında 3'ten 6'ya yükseltilmişti.

Sprint yarışları, cuma günü antrenman seanslarından sonra yapılacak sıralama turlarıyla başlayacak. Cumartesi günü sprint yarışları ve ana sıralama turları, pazar günü ise grand prix düzenlenecek.

TAKVİM

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 yılının takvimi şöyle:

Tarih Ülke Pist
14-16 Mart Avustralya Melbourne
21-23 Mart Çin Şanghay
4-6 Nisan Japonya Suzuka
11-13 Nisan Bahreyn Sakhir
18-20 Nisan Suudi Arabistan Cidde
2-4 Mayıs ABD Miami
16-18 Mayıs İtalya İmola
23-25 Mayıs Monako Monako
30 Mayıs – 1 Haziran İspanya Barselona
13-15 Haziran Kanada Montreal
27-29 Haziran Avusturya Spielberg
4-6 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone
25-27 Temmuz Belçika Spa
1-3 Ağustos Macaristan Budapeşte
29-31 Ağustos Hollanda Zandvoort
5-7 Eylül İtalya Monza
19-21 Eylül Azerbaycan Bakü
3-5 Ekim Singapur Singapur
17-19 Ekim ABD Austin
24-26 Ekim Meksika Mexico City
7-9 Kasım Brezilya Sao Paulo
20-22 Kasım ABD Las Vegas
28-30 Kasım Katar Lusail
5-7 Aralık Abu Dabi Yas Marina

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Formula 1'de yeni sezon başlıyor! İşte detaylar...
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