Ringde Türk fırtınası!

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türk rüzgârı esti. Milli sporcularımız Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Büşra Işıldar, Elif Güneri, Buse Naz Çakıroğlu ve Esra Yıldız Kahraman yarı finale çıkarak madalyayı garantiledi.

Son iki dünya şampiyonasında altın madalya alan, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeneli, 66 kilo çeyrek final maçında Slovakya'dan Kubalova Tamara'yı rahat geçip turu aldı. Bir başka dünya şampiyonu Hatice Akbaş ise 54 kiloda Rusya'dan Tazabekova'yı devirdi. 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman, 81 kiloda Büşra Işıldar ve +81 kiloda Elif Güneri de rakiplerini dize getirip yarı finale adlarını yazdırdılar.