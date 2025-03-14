Türkiye, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda 4 sporcuyla finalde

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada yarı final müsabakaları tamamlandı.

Şampiyonaya 12 sıklette katılan Türkiye, 4 sporcusuyla 16 Mart Pazar günü finallerde yer alacak.

Organizasyonun en başarılı ülkelerinden biri durumunda olan ve takım halinde dünya şampiyonluğunu hedefleyen Türkiye adına finallerde 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Büşra Işıldar yer alacak.

Şampiyonada milli boksörlerden 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ve +81 kiloda Elif Güneri, bronz madalya aldı.

Final müsabakaları, 16 Mart Pazar günü saat 19.00'dan itibaren başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.