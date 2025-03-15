Kadınlar Dünya Boks Şampiyonasında 4 Milli sporcu altın madalya için ringe çıkacak

Şampiyonada Rusya 5, Kazakistan 5, Türkiye 4, Tayland 2, İrlanda 2, Çin 2, K. Kore 1, Fas 1 ve Sırbistan'dan 1 sporcu finalde mücadele edecek.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KUZEY KORE'Lİ PANG CHOL Mİ İLE KARŞILACAK

Pazar günü TSİ saatiyle 19.00'da başlayacak final karşılaşmalarında Türkiye 4 sporcuyla altın madalya mücadelesi verecek. Dünya şampiyonalarında 3'üncü kez final maçına çıkacak olan Buse Naz Çakıroğlu, 52 kiloda ikinci kez dünya şampiyonu olmak için Kuzey Kore'li Pang Chol Mi'yle karşısında altın madalya için mücadele edecek.

BUSENAZ SÜRMENELİ'NİN RAKİBİ ÖZBEK NAVBAKHOR KHAMİDOVA

66 kiloda Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Busenaz Sürmeneli, finalde Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova'yla karşı karşıya gelecek. Sürmeneli, üçüncü kez dünya şampiyonu olmak için ringe çıkacak.

HATİCE AKBAŞ FASLI WİDAD BERTAL İLE KARŞILAŞACAK

2024 olimpiyatlarında ikinci olan ve dünya şampiyonluğu bulunan Hatice Akbaş ise 54 kiloda Faslı Widad Bertal ile altın madalya için ringe çıkacak.

BÜŞRA IŞILDAR'IN RAKİBİ RUS SALTANAT MEDENOVA

81 kiloda mücadele edecek olan Büşra Işıldar ise kariyerinde ilk kez büyükler dünya şampiyonalarında final oynayacak. Işıldar, final maçında Rus Saltanat Medenova karşısında altın madalya mücadelesi verecek.

Öte yandan 6 madalyayı garantileyen Türkiye, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman ve +81 kiloda Elif Güner ile bronz madalya elde etmişti.

FİNAL MAÇLARINDA RİNGE ÇIKACAK OLAN SPORCULAR:

48 kilo Iilia Chumgalakova (Rusya), Nazym Kyzaibay (Kazakistan)

50 kilo Meiyi Hu (Çin), Alua Balkibekova (Kazakistan)

52 kilo Buse Naz Çakıroğlu (Türkiye), Pang Chol Mi (Kuzey Kore)

54 kilo Widad Bertal (Fas), Hatice Akbaş (Türkiye)

57 kilo Punrawaee- Ruenros (Tayland), Andela Brankovic (Sırbistan)

60 kilo Viktoriya Grafeyeva (Kazakistan), Nune Asatrian (Rusya)

63 kilo Thananya Somnuek (Tayland), Aida Abikeyeva (Kazakistan)

66 kilo Busenaz Sürmeneli (Türkiye), Navbakhor Khamidova (Özbekistan)

70 kilo Elena Gapeshina (Rusya), Lisa Emel O'Rourke (İrlanda)

75 kilo Aoife O'Rourke (İrlanda), Anastasiia Shamonova (Rusya)

81 kilo Büşra Işıldar (Türkiye), Saltanat Medenova (Rusya)

+81 kilo Yilian Han (Çin), Yeldena Talipoova (Kazakistan)